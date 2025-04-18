Культова комедія 90-х повертається: що відомо про сиквел "Безголових"

Саме образ стильної Шер зробив Алісію Сільверстоун справжньою зіркою, а її героїня й досі залишається однією з найвпізнаваніших. "Безголові" стали культурним феноменом, задавши тон моді 90-х. Образи головної героїні й сьогодні надихають модниць по всьому світу, а едіти з визначними моментами з картини набирають тисячі переглядів та стають трендами в соцмережах.

Алісія Сільверстоун (фото: instagram.com/aliciasilverstone)

Що відомо про сиквел "Безголових"

Сиквел у вигляді серіалу перебуває в розробці на стримінгу Peacock. Як повідомляється, Сільверстоун офіційно повернеться у ролі Шер. Вона також виступить виконавчою продюсеркою майбутнього шоу.

Сюжет серіалу поки що у секреті, однак відомо, що він стане продовженням культового фільму 1995 року. Виробництвом займатиметься студія CBS спільно з Universal Television.

Що відомо про сиквел "Безголових" (скриншот)

Над сценарієм серіалу працюватимуть автори "Пліткарки" Джош Шварц і Стефані Севідж, які також вже залучені до приквелу "Білявки в законі". Відомо, що виконавчими продюсерами виступлять Емі Хекерлінг, яка написала оригінальний фільм, та Роберт Лоуренс, який його спродюсував.

Це вже не перша спроба відродити "Безголових". Шість років тому на Peacock планували інший серіал, який мав бути детективним і зосереджувався на подрузі головної героїні - Діонн. Проте він не отримав розвитку.

Як Сільверстоун вже поверталася до образу Шер

У 2023 році акторка відродила знакову роль для реклами Super Bowl. Після "Clueless" вона знялась у таких фільмах, як "Бетмен і Робін", "Красуня з минулого" та "Салон краси". Серед останніх проєктів - "Крик", "Випускний рік", "Рептилія" та "Бугонія".

Нагадаємо, фільм "Безголові" (Clueless) вийшов у 1995 році. Він був оцінений позитивно як глядачами, так і критиками. В прокаті зібрав 56,5 мільйонів доларів. Був номінований на чотири премії MTV Movie Awards, зокрема переміг в номінаціях "Найкраща жіноча роль" і "Найбажаніша жінка" - Сільверстоун. У картині також зіграли: Стейсі Деш, Бріттані Мерфі, Пол Радд та інші.