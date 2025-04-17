5 фактів про "Квір" - новий фільм з Деніелом Крейґом, який не можна пропустити

Вже 24 квітня на екранах українських кінотеатрів можна буде переглянути новий фільм Луки Ґуаданьїно "Квір", який переносить глядачів у Мексику 1950-х років.

Існує безліч причин подивитися цей фільм, але РБК-Україна (проєкт Styler) виокремило для вас 5 головних.

Талановитий режисер

За кермом проєкту опинився відомий італійський режисер та сценарист Лука Гуаданьїно, який є номінантом на премії "Оскар" і "Золотий глобус", лауреатом Премії Європейської кіноакадемії та кількаразовим призераом Венеційського кінофестивалю.

Серед попередніх робіт автора можна згадати романтично-теплу стрічку "Назви мене своїм ім’ям" із Тімоті Шаламе, містично-моторошну "Суспірію" з Дакотою Джонсон або нещодавніх напружено-пристрасних "Суперників" із Джошем О’Коннором та Зендеєю.

Кожна наступна робота режисера викликає неабиякий інтерес публіки та неодмінно входить до програм найпрестижніших світових кінофестивалів.

Зірковий акторський склад

Роль протагоніста, ветерана війни, дісталась британцю Деніелу Крейгу, якого більшість впізнає завдяки ролям у "Бондіані" та детективній трилогії "Ножі Наголо". Молодого хлопця, в якого він закохується, зіграв Дрю Старкі, відомий завдяки серіалу від Netflix "Зовнішні мілини". В той час як образ товариша головного героя втілив у життя Джейсон Шварцман, постійний актор Веса Андерсона.

Цікава літературна основа

В основі сюжету "Квіра" лежить однойменний напівавтобіографічний роман американського письменника Вільяма Барроуза. Автор вважається одним із найвпливовіших представників "біт-покоління" або просто "бітників" - групи американських письменників та поетів, які набули популярності в 1940-1960 роках. Головними його текстами можна назвати "Голий ланч" і "Наркота", але "Квір", мабуть, є одним із найбільш інтимних та особистих.

Аудіовізуальна довершеність

Картина вражає не лише своїм сюжетом чи яскравим акторським перевтіленням, але й аудіовізуальною складовою. Яскраві кольори, стильні костюми, мальовничі пейзажі Південної Америки, винахідливі рухи камери та оригінальний музичний супровід. Над саундтреком працював уже культовий дует композиторів Трента Резнора та Аттікуса Росса, а за візуальну складову відповідав тайський оператор Сайомбху Мукдіпром, для якого "Квір" став уже четвертою спільною роботою з режисером.

Важливі теми

Крім аудіовізуальної насолоди фільм має ще й важливу соціальну місію. В ньому підіймаються важливі теми на кшталт посттравматичного стресового розладу та інтеграції ветеранів, таких як головний герой, у суспільство, складності життя квір-персон і проблеми, пов’язані з наркотичними та алкогольними залежностями.

Якщо ви шукаєте для себе фільм, який зміг би занурити у свою атмосферу, потішити ваші естетичні рецептори та підкинути кілька нових тем для роздумів - "Квір" буде чудовим вибором.