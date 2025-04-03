Приквел "Білявки в законі" наближається: як виглядатиме юна Ель Вудс (фото)

Життєрадісна та стильна Ель Вудс з легендарного фільму "Білявка в законі" повертається, але вже у шкільному віці. Різ Візерспун показала, який вигляд матиме її героїня у приквелі.

Що відомо про приквел "Білявки в законі"

Серіал отримав лаконічну назву "Ель" і розповість про шкільні роки білявки, яка вступить в Гарвард. Він вже знаходиться на стадії виробництва і запланований до виходу у 2025 році. Різ Візерспун, яка зіграла в оригінальному фільмі, виступає виконавчим продюсером проєкту.

Різ Візерспун в ролі Ель Вудс (фото: instagram.com/legallyblondemovies)

Молодшу версію втілить Лексі Майнтрі. Роль батька Ель виконає Том Еверетт Скотт, а мами - Джун Діан Рафаель. Також у проєкті з'являться Габріель Полікано, яка зіграє протилежну героїні дівчинку Ліз, Джейкоб Московіц у ролі шкільної зірки Майлза та Чендлер Кінні, яка постане в образі старшокласниці Кімберлі, що ворогує з Ель.

У серіалі, створенням якого займається шоуранерка Лора Кіттрелл, покажуть події, які сформували майбутню юристку, перетворивши її на впевнену й харизматичну леді.

Перший кадр з серіалу "Ель"

Різ Візерспун заявила про старт зйомок та презентувала перший кадр, на якому Лексі постає в ролі школярки Ель.

"Гарвард був складним. А школа - ще складнішою," - жартома підписала фото Візерспун.

На знімку дівчина постає у фірмовому рожевому кольорі із телефонним дротом і постільною білизною в тон. Виглядає так, ніби перебуває в самому розпалі захопливої телефонної розмови.

Ель Вудс у приквелі (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Нагадаємо, комедія "Білявка в законі" (Legally Blonde) вийшла на екрани 13 липня 2001 року та отримала ще одне продовження. Головна героїня Ель Вудс наважується вступити до Гарвардської юридичної школи після того, як її бойфренд заявив, що вона недостатньо для нього серйозна. Намагаючись довести зворотне, вона вступає до вишу і зрештою перетворюється на самодостатню і впевнену в собі жінку. Фільм став джерелом натхнення для багатьох жінок. Деякі навіть вступали на юридичний саме через героїню Візерспун, що досі вражає акторку.