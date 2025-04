Як проходять покази "Minecraft": фільм б'є рекорди, а глядачі - межі пристойності (відео)

Стрічка побила рекорди за касовими зборами. В дебютний вікенд вона зібрала 301 мільйон доларів у світовому прокаті, що перевищило прогнози аналітиків вдвічі. Це зробило фільм найкасовішим з 2025 року та другим найуспішнішим дебютом серед екранізацій відеоігор після "Брати Супер-Маріо" в кіно.

А от критики дали фільму змішані оцінки. На Rotten Tomatoes він отримав 46% схвалення, а на IMDb - 6 з 10. Експертів турбує відсутність оригінальності в сюжеті та надмірно простий гумор.

Історія розгортається навколо групи невдах, які раптово потрапляють до світу гри Minecraft і змушені виконати низку завдань, аби врятувати його і повернутися додому.

Пригодницька комедія рекомендована до перегляду дорослим та дітям від 12 років. Найбільше має попит серед прихильників оригінальної гри.

"Minecraft. Фільм" став справжнім фурором серед глядачів, переважно підлітків. Вони настільки захоплені картиною, що не стримують власних емоцій. У залах лунають крики та вигуки фраз, що містять відсилання до популярної відеогри 2011 року. Бурхливу реакцію зокрема викликають сцена появи "вершника на курці" та фрази героя Джека Блека Стіва.

На деяких сеансах емоції публіки були настільки сильними, що кінотеатрам довелося закликати уникати "деструктивної поведінки". Підлітки гіперактивно реагують на момент появи маленького зомбі верхи на курчаті та фразу "курячий жокей" ("chicken jockey" - англ.). Зокрема на одному з роликів поліція виводить юнаків із зали після того, які ті почали кричати та розкидати попкорн.

