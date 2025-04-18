Культовая комедия 90-х возвращается: что известно о сиквеле "Безголовых"

Именно образ стильной Шер сделал Алисию Сильверстоун настоящей звездой, а ее героиня до сих пор остается одной из самых узнаваемых. "Безголовые" стали культурным феноменом, задав тон моде 90-х. Образы главной героини и сегодня вдохновляют модниц по всему миру, а эдиты с выдающимися моментами из картины набирают тысячи просмотров и становятся трендами в соцсетях.

Алисия Сильверстоун (фото: instagram.com/aliciasilverstone)

Что известно о сиквеле "Безголовых"

Сиквел в виде сериала находится в разработке на стриминге Peacock. Как сообщается, Сильверстоун официально вернется в роли Шер. Она также выступит исполнительным продюсером будущего шоу.

Сюжет сериала пока в секрете, однако известно, что он станет продолжением культового фильма 1995 года. Производством будет заниматься студия CBS совместно с Universal Television.

Что известно о сиквеле "Безголовых" (скриншот)

Над сценарием сериала будут работать авторы "Сплетницы" Джош Шварц и Стефани Сэвидж, которые также уже привлечены к приквелу "Блондинки в законе". Известно, что исполнительными продюсерами выступят Эми Хекерлинг, которая написала оригинальный фильм, а также Роберт Лоуренс, который его спродюсировал.

Это уже не первая попытка возродить "Безголовых". Шесть лет назад на Peacock планировали другой сериал, который должен был быть детективным и сосредотачивался на подруге главной героини - Дионн. Однако он не получил развития.

Как Сильверстоун уже возвращалась к образу Шер

В 2023 году актриса возродила знаковую роль для рекламы Super Bowl. После "Clueless" она снялась в таких фильмах, как "Бэтмен и Робин", "Красавица из прошлого" и "Салон красоты". Среди последних проектов - "Крик", "Выпускной год", "Рептилия" и "Бугония".

Напомним, фильм "Безголовые" (Clueless) вышел в 1995 году. Он был оценен положительно как зрителями, так и критиками. В прокате собрал 56,5 миллиона долларов. Был номинирован на четыре премии MTV Movie Awards, в частности победил в номинациях "Лучшая женская роль" и "Самая желанная женщина" - Сильверстоун. В картине также сыграли: Стейси Дэш, Бриттани Мерфи, Пол Радд и другие.