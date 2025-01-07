Куди мігрують птахи: неймовірні припущення вчених і допомога лелеки

Припущення вчених про міграцію птахів

Основна теорія, яка сягає корінням ще часів Арістотеля та Стародавньої Греції, полягала в тому, що птахи впадають у зимову сплячку.

Крім цього, на думку тодішніх дослідників, горихвістки звичайні на холодні місяці мали б перетворюватися на малинівок, а кропив'янки садові - на дроздів.

Горихвістка, на думку давніх науковців, взимку "перетворювалася" на малинівку (фото: wikipedia.org, User Aconcagua)

Проте, якими б дивними не були ці теорії, вони все ж таки були кращими за інші, наприклад, теорію англійського вченого 17-го століття Чарльза Мортона, який припустив, що птахи летять на зимівлю на Місяць.

На думку дослідника, для цього птахам треба було летіти 60 днів зі швидкістю 201 кілометр на годину.

За уявленням вченого 17-го століття, взимку птахи летіли на Місяць (ілюстративне фото: Freepik)

Ще більш дивним було уявлення Плінія Старшого - про те, що щороку журавлі летять на південь, щоб продовжити свою боротьбу з місцевими племенами на деяких континентах.

Іншими словами, Європа неабияк побивалася над таємницею, куди відлітають птахи в холодну пору року. Аж раптом пояснення впало з неба у вигляді лелеки.

Як лелека допоміг розгадати питання міграції

У 1822 році поблизу німецького села Клюц помітили білого лелеку, який висів з 76-сантиметровим "поясненням" в шиї у формі списа.

Спис був зроблений з африканського дерева, що підтвердило, що лелеці вдалося пролетіти 3200 кілометрів до Африки на зимівлю, перш ніж здійснити величезну зворотну подорож до Німеччини.

Знайдений у 1822 році лелека підтвердив теорію міграції птахів (фото: wikipedia.org, Zoologische Sammlung der Universität Rostock)

Були знайдені й інші лелеки зі списами в шиї, яких німці охрестили Pfeilstorch або "лелека-стріла". Цей випадок підтвердив основну теорію того часу про міграцію, поклавши край відверто фантастичним ідеям про те, що птахи просто перетворилися на інший вид на новий сезон.