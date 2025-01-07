Куда мигрируют птицы: невероятные предположения ученых и помощь аиста

На протяжении веков люди в Европе не знали, куда птицы улетают зимой. До периода исследований ученые выдвигали разнообразные предположения, однако найти ответ на вопрос ученым помог аист.
О предположениях древних ученых относительно мест миграций птиц рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на IFL Science.
Основная теория, которая уходит корнями еще во времена Аристотеля и Древней Греции, заключалась в том, что птицы впадают в зимнюю спячку.
Кроме этого, по мнению тогдашних исследователей, горихвостки обыкновенные на холодные месяцы должны были бы превращаться в малиновки, а крапивницы садовые - в дроздов.
Горихвостка, по мнению древних ученых, зимой "превращалась" в малиновку (фото: wikipedia.org, User Aconcagua)
Однако, какими бы странными ни были эти теории, они все же были лучше других, например, теории английского ученого 17-го века Чарльза Мортона, который предположил, что птицы летят на зимовку на Луну.
По мнению исследователя, для этого птицам надо было лететь 60 дней со скоростью 201 километр в час.
По представлению ученого 17-го века, зимой птицы летели на Луну (иллюстративное фото: Freepik)
Еще более странным было представление Плиния Старшего - о том, что каждый год журавли летят на юг, чтобы продолжить свою борьбу с местными племенами на некоторых континентах.
Иными словами, Европа изрядно побивалась над тайной, куда улетают птицы в холодное время года. И вдруг объяснение упало с неба в виде аиста.
В 1822 году вблизи немецкой деревни Клюц заметили белого аиста, который висел с 76-сантиметровым "объяснением" в шее в форме копья.
Копье было сделано из африканского дерева, что подтвердило, что аисту удалось пролететь 3200 километров в Африку на зимовку, прежде чем совершить огромное обратное путешествие в Германию.
Найденный в 1822 году аист подтвердил теорию миграции птиц (фото: wikipedia.org, Zoologische Sammlung der Universität Rostock)
Были найдены и другие аисты с копьями в шее, которых немцы окрестили Pfeilstorch или "аист-стрела". Этот случай подтвердил основную теорию того времени о миграции, положив конец откровенно фантастическим идеям о том, что птицы просто превратились в другой вид на новый сезон.
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