Білоголовий орлан став офіційним національним птахом США

Білоголовий орлан, впізнаваний птах, тривалий час був національним символом Сполучених Штатів Америки. Проте лише віднедавна його офіційно визнали національним птахом.

Про те, як білоголовий орлан став національним птахом США, а також цікаві факти про нього розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли білоголовий орлан став національним птахом США

Білоголовий орлан роками був національною емблемою США. Стилізоване зображення птаха використовується на багатьох державних атрибутах, наприклад на президентському штандарті та Великій печатці.

Зокрема, на печатці білоголовий орлан з розпростертими крилами тримає в одній лапі оливкову гілку, а в іншій - стріли. Вважається, що перший проєкт печатки був створений 4 липня 1776 року - в день, коли була проголошена незалежність Сполучених Штатів Америки.

Однак остаточний проєкт був створений лише за шість років. В 1782 році проєкт Великої печатки зображеним орланом був офіційно затверджений.

Білоголовий орлан (фото: Freepik)

Існує версія, що птах був стилізованим зображенням фенікса - однак своїм власним виглядом білоголовий орлан викликає захоплення. В 1940 році, Законом про національну емблему, продаж або полювання на білоголового орлана потрапили під заборону, що допомогло захистити вид.

Цей птах і нині мешкає на території Північної Америки, однак на початку XX століття чисельність популяції значно зменшилась. Внаслідок цього в 1967 році білоголового орлана занесли до списку видів, які охороняються федеральним урядом США.

Закон, за яким білоголовий орлан визначений як національний птах, був ініційований законодавцями Міннесоти. Саме в цьому штаті спостерігається одна з найбільших популяцій білоголового орлана. Відповідний закон був підписаний президентом Джо Байденом, напередодні Різдва.

Що відомо про білоголового орлана

Білоголовий орлан належить до хижих птахів родини яструбових. Свою назву птах отримав завдяки характерному вигляду: темно-коричневому тілу та крилами, але водночас білі голові та хвосту.

Англійська назва білоголового орлана - "bald eagle", тобто "лисий орел" або "строкатий орел", адже перше слово є скороченням.

Білоголовий орлан (фото: Freepik)

Цікаво, що оперення молодих птахів повністю коричневе - навіть хвіст та голова. Розміри тіла орлана становлять 70-80 сантиметрів, а розмах крил сягає понад 200 сантиметрів.

Самці птаха важать 4,1 кілограма, а самки - в середньому 5,4 кілограма. А от голос у білоголового орлана доволі слабкий та нагадує суміш крику чайки та цвірінькання.

Пташенята білоголового орлана вилуплюється в такій самі послідовності, в якій були відкладені яйця. Тому покриті пухом пташенята відрізняються за розміром.

Пташенята білоголового орлана (фото: wikipedia.org, User David Menke)

Білоголовий орлан завжди обирає оселю поблизу водойм - озер, рік або океанів, зазвичай на найвищому дереві в місцевості. Крім цього, своє житло птах розташовує на відстані не менше ніж 1,2 кілометра від помешкань людей.