Кто-то психанул: сеть взорвало фото после 1 сентября

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сеть взбудоражило школьное фото после первого дня учебы

В сети появилось необычное школьное фото, которое было сделано, по всей видимости, после 1 сентября. На фото можно увидеть фиолетовый школьный рюкзак, который кто-то выкинул в урну. Снимок опубликовал на своей Facebook-странице учредитель ресурса сайта dtp.kiev.ua Владислав Антонов.

"Это только первый день учебы!" - иронично написал Антонов.

Фото: Выброшенный рюкзак (facebook.com/vlad.life)

Пользователи прокомментировали снимок в комментариях. Они выразили свои эмоции и отметили, что кто-то не выдержал даже одного дня в школе.

Психанул кто-то.

Когда понял, что 12 лет это много.

Мамка рада очень будет! Такой рюкзак нынче четверть дохода стоит.

Я устал, я ухожу.

Понять можно, не пошло.

Не мое это, не мое.

Скриншот комментариев (facebook.com/vlad.life)

Как мы ранее писали, младшая дочь короля Бельгии, 11-летняя Элеонора, пришла в школу в белой вышиванке с красно-черным узором.

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