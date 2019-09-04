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Кто-то психанул: сеть взорвало фото после 1 сентября

STYLERЖизнь    04.09.2019 - 09:38
Кто-то психанул: сеть взорвало фото после 1 сентября
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сеть взбудоражило школьное фото после первого дня учебы

В сети появилось необычное школьное фото, которое было сделано, по всей видимости, после 1 сентября. На фото можно увидеть фиолетовый школьный рюкзак, который кто-то выкинул в урну. Снимок опубликовал на своей Facebook-странице учредитель ресурса сайта dtp.kiev.ua Владислав Антонов.

"Это только первый день учебы!" - иронично написал Антонов.

Кто-то психанул: сеть взорвало фото после 1 сентябряФото: Выброшенный рюкзак (facebook.com/vlad.life)

Пользователи прокомментировали снимок в комментариях. Они выразили свои эмоции и отметили, что кто-то не выдержал даже одного дня в школе.

  • Психанул кто-то.
  • Когда понял, что 12 лет это много.
  • Мамка рада очень будет! Такой рюкзак нынче четверть дохода стоит.
  • Я устал, я ухожу.
  • Понять можно, не пошло.
  • Не мое это, не мое.

Кто-то психанул: сеть взорвало фото после 1 сентября

Кто-то психанул: сеть взорвало фото после 1 сентябряСкриншот комментариев (facebook.com/vlad.life)

Как мы ранее писали, младшая дочь короля Бельгии, 11-летняя Элеонора, пришла в школу в белой вышиванке с красно-черным узором.

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