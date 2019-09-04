Кто-то психанул: сеть взорвало фото после 1 сентября

Сеть взбудоражило школьное фото после первого дня учебы
В сети появилось необычное школьное фото, которое было сделано, по всей видимости, после 1 сентября. На фото можно увидеть фиолетовый школьный рюкзак, который кто-то выкинул в урну. Снимок опубликовал на своей Facebook-странице учредитель ресурса сайта dtp.kiev.ua Владислав Антонов.
"Это только первый день учебы!" - иронично написал Антонов.
Фото: Выброшенный рюкзак (facebook.com/vlad.life)
Пользователи прокомментировали снимок в комментариях. Они выразили свои эмоции и отметили, что кто-то не выдержал даже одного дня в школе.
Скриншот комментариев (facebook.com/vlad.life)
Как мы ранее писали, младшая дочь короля Бельгии, 11-летняя Элеонора, пришла в школу в белой вышиванке с красно-черным узором.
Читайте также, во время школьной линейки, посвященной Дню знаний, неизвестные закидали камнями львовскую школу № 24 с польским языком обучения.