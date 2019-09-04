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Младшая дочь короля пришла в школу в украинской вышиванке (фото)

STYLERЖизнь    04.09.2019 - 08:23
Младшая дочь короля пришла в школу в украинской вышиванке (фото)
Дочь короля Бельгии пошла в школу в вышиванке (Коллаж РБК-Украина)

Пользователи соцсетей пришли в восторг от маленькой принцессы

Младшая дочь короля Бельгия, 11-летняя Элеонора, пришла в школу в белой вышиванке с красно-черным узором. Об этом сообщили на странице пресс-службы Посольства Украины в Королевстве Бельгия в социальной сети Facebook.

Младшая дочь короля пришла в школу в украинской вышиванке (фото)

Король Бельгии с дочерью (фото: facebook.com/UkrainianEmbassyBelgium)

Как видно на фотографиях, которые опубликовали в социальных сетях, младшая дочь короля Филиппа, 11-летняя принцесса Элеонора, пришла в школу вместе с отцом в украинской вышиванке. В качестве дополнения к своему образу юная принцесса выбрала обычные черные штаны и белые кеды.

Младшая дочь короля пришла в школу в украинской вышиванке (фото)

Фото: facebook.com/UkrainianEmbassyBelgium

Пользователи социальных сетей оценили стили маленькой принцессы и отметили, что им очень приятно, что маленькая девочка из Бельгии таким образом выразила свою симпатию к Украине.

  • Прекрасная одежда! Наши постарались с подарком?
  • Поздравляю! Красивые, скромные дети, а в вышиванке – красавица. Спасибо. С уважением!
  • Ей идет, красивая девочка!
  • Умничка, оценила настоящее народное искусство! Вышиванка – это так красиво, потому что сделано с любовью. Искусство – выше политики, оно принадлежит миру.
  • И скандал никто не устраивал.
  • Отметил – на фото король и королева спокойно идут по улицам города и ведут детей в школу.

Младшая дочь короля пришла в школу в украинской вышиванке (фото)Младшая дочь короля пришла в школу в украинской вышиванке (фото)

Скриншоты

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Катя Осадчая в платье-вышиванке очаровала летними фото с мужем.

А также рассказывали о том, что сын президента Владимира Зеленского пошел в первый класс – где будет учиться Кирилл.

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