В узкой юбке и на каблуках: Ани Лорак повела дочь в школу (фото)

Ани Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ани Лорак сделала напутствие для своей дочери перед началом учебного года

Ани Лорак, известная украинская певица, которая живет и выступает в России, опубликовала на своей странице в Instagram фотографию со своей дочерью, которую она отвела в первый класс.

На снимке Ани Лорак, которая надела узкую длинную юбку и остроносые туфли на высоком каблуке, обнимает свою дочь Софию. Где именно дочь певицы пошла в школу – не указывается. В подписи к фото Ани Лорак поздравила всех с Днем знаний.

"С праздником дорогие детки и родители! С днем знаний! Будем учится! Будем становиться лучше!" – написала артистка.

Фото: instagram.com/anilorak

Похожая фотография с Софией появилась и на странице в Instagram бывшего мужа певица Мурата Налчаджиоглу.

Фото: instagram.com/muratnalca

В комментариях к посту Ани Лорак пользователи пожелали Софии удачного учебного года и поздравили ее с тем, что она теперь школьница.Кроме того, пользователи отметили, что фотография выглядет не совсем естественной.

Напомним, ранее мы писали о том, что фанаты сделали замечание Ани Лорак за ее внешний вид.

А также рассказывали о том, что Ани Лорак нарвалась на гнев поклонников за то, что вышла в свет с новым бойфрендом. Ее новым избранником стал Егор Глеб, экс-супруг украинской певицы Tayanna.