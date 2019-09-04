Хтось психанув: мережу підірвало фото після 1 вересня

Ілюстративне фото 1 вересня

Мережа розбурхало шкільне фото після першого дня навчання

У мережі з'явилося незвичайне шкільне фото, яке було зроблено, судячи з усього, після 1 вересня. На фото можна побачити фіолетовий шкільний рюкзак, який хтось викинув в урну. Знімок опублікував на своїй Facebook-сторінці засновник ресурсу сайту dtp.kiev.ua Антонов Владислав.

"Це лише перший день навчання!" - іронічно написав Антонов.

Фото: Викинутий рюкзак (facebook.com/vlad.life)

Користувачі прокоментували знімок в коментарях. Вони висловили свої емоції і зазначили, що хтось не витримав навіть одного дня в школі.

Психанув хтось.

Коли зрозумів, що 12 років це багато.

Мамка дуже рада буде! Такий рюкзак нині чверть доходу коштує.

Я втомився, я йду.

Зрозуміти можна, не пішло.

Не моє це, не моє.

Скріншот коментарів (facebook.com/vlad.life)

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