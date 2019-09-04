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Хтось психанув: мережу підірвало фото після 1 вересня

STYLERЖиття    04.09.2019 - 09:38
Хтось психанув: мережу підірвало фото після 1 вересня
Ілюстративне фото 1 вересня

Мережа розбурхало шкільне фото після першого дня навчання

У мережі з'явилося незвичайне шкільне фото, яке було зроблено, судячи з усього, після 1 вересня. На фото можна побачити фіолетовий шкільний рюкзак, який хтось викинув в урну. Знімок опублікував на своїй Facebook-сторінці засновник ресурсу сайту dtp.kiev.ua Антонов Владислав.

"Це лише перший день навчання!" - іронічно написав Антонов.

Хтось психанув: мережу підірвало фото після 1 вересняФото: Викинутий рюкзак (facebook.com/vlad.life)

Користувачі прокоментували знімок в коментарях. Вони висловили свої емоції і зазначили, що хтось не витримав навіть одного дня в школі.

  • Психанув хтось.
  • Коли зрозумів, що 12 років це багато.
  • Мамка дуже рада буде! Такий рюкзак нині чверть доходу коштує.
  • Я втомився, я йду.
  • Зрозуміти можна, не пішло.
  • Не моє це, не моє.

Хтось психанув: мережу підірвало фото після 1 вересня

Хтось психанув: мережу підірвало фото після 1 вересняСкріншот коментарів (facebook.com/vlad.life)

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