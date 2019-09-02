Во Львове на линейке закидали камнями польскую школу

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По предварительным данным, пострадавших нет

Во время школьной линейки, посвященной Дню знаний, неизвестные закидали камнями львовскую школу № 24 с польским языком обучения. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

По предварительным данным никто не пострадал.

"Мэрия осуждает действия, которые произошли сегодня, 2 сентября, во Львовской школе № 24 имени Марии Конопницкой. Во время торжественных мероприятий в школе неизвестные лица из соседнего дома бросили неизвестные вещи, вероятно - камни", - говорится в сообщении горсовета.

Мэр Львова Андрей Садовый требует немедленной реакции правоохранительных органов и наказания виновных.

"Сейчас, совместно с правоохранителями, проводится обследование района, с целью поиска нарушителей правопорядка. Эти люди должны быть найдены и привлечены к ответственности", - сообщил Андрей Садовый.

Напомним, Служба безопасности Украины и Национальная полиция охраняют безопасность во время торжественных линеек в школах 1 и 2 сентября.

Добавим, что в новых правилах учебного года 2019-2020 есть пункт о безопасности. В частности, ученики начальной школы обязаны носить светоотражающие жилеты в темное время суток по дороге в школу и обратно.

Добавим, ранее парламент утвердил состав Кабинета министров. Так, должность министра образования и науки Украины заняла Анна Новосад. С марта по ноябрь 2014 года она занимала должность советника министра, после чего в декабре 2017 года возглавила управление международного сотрудничества и европейской интеграции МОН.