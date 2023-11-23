Якщо не вистачає часу. Бот від Google зможе переглянути та пересказати відео на YouTube замість вас

Google анонсувала оновлення свого штучного інтелекту у вигляді чат-бота Bard, який інтегрований з YouTube. Нова функція дозволяє аналізувати окремі відео на платформі та надавати конкретну інформацію про них, таку як ключові моменти або інгредієнти рецептів без необхідності перегляду відео користувачем.

Про це пише БРК-Україна (проект Styler) із посиланням на онлайн-видання, що розповідає світові про Android та технології, Android Authority .

Цей інструмент обіцяє бути надзвичайно корисним, однак у його творців виникають побоювання щодо впливу генеративного штучного інтелекту на авторів контенту.

Коли Bard надає рецепт або інструкцію на основі відео, користувач може пропустити перегляд самого ролика, реклами перед ним і рекомендованих відео після нього.

"Ми робимо перші кроки у здатності Bard розуміти відео YouTube. Наприклад, якщо ви шукаєте відео про те, як приготувати пиріг з оливковою олією, тепер ви також можете запитати, скільки яєць вимагає рецепт у першому відео", - поділилися у Google.

В даний час ця функція представлена як опціональна можливість в лабораторних налаштуваннях і вимагає певних зусиль для отримання необхідної інформації. Однак у перспективі вона може бути інтегрована безпосередньо в YouTube, що поставить питання про те, як цінність аналізу відеоконтенту з використанням штучного інтелекту може бути корисною для його творців.