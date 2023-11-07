YouTube навчив ШІ відповідати на запитання про відео та керувати коментарями

Підписники YouTube Premium отримають доступ до нових функцій, включаючи діалоговий інтерфейс, який дозволить їм ставити запитання щодо контенту та отримувати рекомендації, а також можливість переглядати зведення коментарів до відео.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтернет-видання про стартапи, інтернет-бізнес, інновації та веб-сайти TechCrunch .

Преміум-підписники YouTube зможуть включити обидві функції самі, відвідавши сторінку експериментів на платформі. Діалоговий інтерфейс з'явиться протягом найближчих тижнів, а доступ до інструмента для створення коментарів буде мати обмежена кількість користувачів, які заздалегідь запишуться для участі в його тестуванні.

Інтерфейс діалогу в YouTube (gif: Support.Google)

Чат-бот, який базується на масштабній мовній моделі і має доступ до даних YouTube та Інтернету, допоможе глядачам глибше занурюватися в контент, що переглядається. Цей інструмент зможе відповідати на запитання про поточне відео та пропонувати схожий контент безпосередньо під час перегляду.

Спочатку ця функція буде доступна лише для користувачів зі США та на пристроях з Android. Для активації, користувачам необхідно буде натиснути кнопку "Запитати" на сторінці з відео. Спочатку вона буде доступна не на всіх відеозаписах і не всім користувачам, але адміністрація YouTube обіцяє розширити її доступність.

Платформа порекомендує схожий контент прямо під час перегляду (gif: Support.Google)

Інструмент для створення коментарів до відео, який використовує генеративний штучний інтелект, допоможе користувачам швидко розуміти суть обговорення, що заощадить час як для глядачів, так і для творців контенту.

Автори відео також зможуть видаляти коментарі у певних темах, що формуються на основі фактичного змісту, а не формальних ознак, таких як гілки обговорення та авторство коментарів. Поки що цей інструмент буде доступний тільки для англомовного контенту.

Ці нові функції будуть проходити випробування протягом найближчих тижнів, щоб зібрати відгуки користувачів щодо їх ефективності та зручності використання. Учасники тестування зможуть ділитися своїми думками та оцінками роботи цих інструментів на YouTube.