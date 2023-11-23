Если не хватает времени: Бот от Google сможет просмотреть и пересказать видео на YouTube вместо вас

Google анонсировала обновление своего искусственного интеллекта в виде чат-бота Bard, интегрированного с YouTube. Новая функция позволяет анализировать отдельные видео на платформе и предоставлять конкретную информацию о них, такую как ключевые моменты или ингредиенты рецептов без просмотра видео пользователем.

Об этом пишет БРК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание, рассказывающее миру об Android и технологиях, Android Authority .

Этот инструмент обещает быть чрезвычайно полезным, однако у его создателей возникают опасения по поводу влияния генеративного искусственного интеллекта на авторов контента.

Когда Bard дает рецепт или инструкцию на основе видео, пользователь может пропустить просмотр самого ролика, рекламы перед ним и рекомендованных видео после него.

"Мы делаем первые шаги в способности Bard понимать видео YouTube. К примеру, если вы ищете видео о том, как приготовить пирог с оливковым маслом, теперь вы также можете спросить, сколько яиц требует рецепт в первом видео", - поделились в Google.

В настоящее время эта функция представлена как опциональная возможность в лабораторных настройках и требует определенных усилий по получению необходимой информации. Однако в перспективе она может быть интегрирована непосредственно в YouTube, что задаст вопрос о том, как ценность анализа видеоконтента с использованием искусственного интеллекта может быть полезна для его создателей.