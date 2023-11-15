YouTube змінює правила для публікації відео: що чекає авторів роликів

Команда відеоплатформи YouTube оголосила про зміни в правилах роботи з контентом, створенного за допомогою різних систем штучного інтелекту.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на YouTube Blog .

Однією з майбутніх змін у правилах є введення нових вимог для творців контенту на YouTube. Тепер авторам доведеться повідомляти глядачів, якщо реалістичний контент було змінено або створено за допомогою штучного інтелекту.

Наприклад, мітки будуть потрібні у разі завантаження відео, що зображає подію, якої ніколи не відбувалося. Ті ж вимоги стосуються, якщо людина в ролику говорить чи робить щось, чого вона насправді не говорила чи не робила.

YouTube впроваджує ці зміни, щоб запобігти введенню глядачів в оману, коли контент змінено або створено з використанням штучного інтелекту.

Позначка контента, створеного ШІ (фото: YouTube Blog)

Однак такі мітки є обов'язковими лише для контенту, який виглядає реалістично, і не стосуються всіх відео, створених з використанням штучного інтелекту.

Порушникам загрожує "видалення відео, усунення від партнерської програми YouTube або інші штрафи".

Крім того, зміни включають можливість для користувачів запросити видалення створеного або зміненого штучним інтелектом контенту, який імітує певну людину, включаючи її обличчя або голос, з метою боротьби з діпфейками.

Позначка контента, створеного ШІ (фото: YouTube Blog)

Однак YouTube зазначає, що не весь подібний контент видалятиметься, залишаючи місце для пародії або сатири.