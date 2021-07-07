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В Крыму, вслед за потопом, - тучи комаров: "апокалипсис стартовал" (видео)

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Крым, Среда 07 июля 2021 19:45
В Крыму, вслед за потопом, - тучи комаров: "апокалипсис стартовал" (видео) Коллаж РБК-Украина: в Крыму нашествие комаров
Автор: Владимир Костырин

В оккупированном Крыму после сильнейшего потопа вследствие затянувшихся ливней в июне, теперь наблюдается настоящее нашествие комаров - особенно от насекомых страдают в центральной и северной части захваченного Россией украинского полуострова. Местные жители жалуются, что слой мертвых летающих "кровопийц" на подоконниках может превышать 1 см.

Об этом передали в Telegram-канале Vitauskas News Post.

В сети также появился ролик, как женщина сетует на нашествие комаров, которые "просто кишат" в домах, и насекомых активно приходится травить.

"При Украине такого точно не было... Апокалипсис на отдельно взятом полуострове успешно стартовал. Пока все по плану. Ждем массовый мор скота и дождь из жаб", - говорится в публикации.

Видео: в оккупированном Крыму нашествие комаров

Между тем упоминание о 10 казнях египетских тут не только "для эффекта". Дело в том, что ранее Россельхозцентр спрогнозировал нашествие саранчи в аннексированном Крыму в 2021 году.

Что вызвало нашествие комаров в Крыму

Что касается комаров, то местные "власти" объясняют такое нашествие обильными осадками, а также цикличными изменениями в популяции насекомых от года к году.

Также стало известно, что оккупанты планировали привлечь для борьбы с комарами авиацию, чтобы травить насекомых химикатами.

В то же время научный сотрудник Института зоологии имени Шмальгаузена Национальной академии наук Украины Игорь Небогаткин в эфире "Крым.Реалии" высказал мнение, что нашествие комаров вызвано смещением весенних ливней на лето и что при этом вряд ли стоит опрыскивать территории полуострова с самолетов.

Будет ли еще одна беда в Крыму - с саранчей?

Риски аномального нашествия саранчи после нынешнего вала комаров прокомментировал старший научный сотрудник Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины Андрей Федоренко.

"Поколение, которое имеет стадные формы, появляется в экстремальные в плане погоды периоды, когда очень жарко и когда есть много бросовых, не возделанных земель, особенно по берегам высохших водоемов. Это самые идеальные условия для саранчи", - рассказал ученый.

Федоренко обратил внимание, что вследствие большого количества осадком и даже наводнений очень много таких площадей возле естественных водоемов оказываются затопленными.

"Саранча откладывает яйца в землю, и таким образом они гибнут. Так что, скорее всего, в отличие от ситуации с комарами, на саранчу этот климат будет иметь обратный эффект, и вспышек массового размножения не должно случиться", - сказал он.

Напомним, в июне на оккупированный Крым обрушились ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений. В результате стихии погиб один человек, еще один пострадал, также сообщается о пропавшей без вести женщине. Кроме того, пострадали сотни домов, более 1700 человек были выселены.

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Крым комары насекомые
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