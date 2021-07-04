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Наводнение в Крыму: оккупанты сообщили о пострадавших и погибших

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Симферополь, Воскресенье 04 июля 2021 17:02
Наводнение в Крыму: оккупанты сообщили о пострадавших и погибших Фото: в Крыму в результате наводнения один человек погиб, еще один пострадал (twitter.com/rosbaltru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результате сильных ливней и последовавшего за этим наводнения в оккупированном Крыму погиб один человек, еще один пострадал. Также сообщается о пропавшей без вести женщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя "правительства" Крыма Евгений Кабанов, передает РИА Новости.

Отмечается, что из-за разгула стихии на юго-западе Крыма погибла женщина. Обстоятельства ее гибели не уточняются.

Также представитель "правительства" Крыма сообщил об одной пострадавшей женщине. "Она находится в больнице. Еще одна пропала без вести. Ведутся ее поиски", - добавил он.

Напомним, в оккупированном Крыму 4 июня в результате сильных ливней произошло новое наводнение. Подтоплены десятки жилых домов в ряде районов полуострова, включая Бахчисарайский и Красногвардейский.

Ранее "власти" объявили на полуострове штормовое предупреждение и опасном гидрометеорологическом явлении на реках полуострова. Так, в нижнем течении реки Бельбек ожидается повышение уровня воды на 2-3 метра с ее выходом на пойму в низких местах.

Отметим, в июне на Крым обрушились ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений. В результате стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были выселены.

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