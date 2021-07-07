У Криму, слідом за потопом, - хмари комарів: "апокаліпсис стартував" (відео)

В окупованому Криму після сильного потопу внаслідок тривалих злив у червні, тепер спостерігається справжня навала комарів - особливо від комах страждають в центральній і північній частині захопленого Росією українського півострова. Місцеві жителі скаржаться, що шар мертвих літаючих "кровопивців" на підвіконнях може перевищувати 1 см.

Про це передали в Telegram-каналі Vitauskas News Post .

У мережі також з'явився ролик, як жінка нарікає на навалу комарів, які "просто кишать" в будинках, і комах активно доводиться труїти.

"За України такого точно не було... Апокаліпсис на окремо взятому півострові успішно стартував. Поки все за планом. Чекаємо на масовий мор худоби та дощ з жаб", - йдеться в публікації.

Відео: в окупованому Криму навала комарів

Тим часом згадка про 10 кар єгипетських тут не тільки "для ефекту". Річ у тім, що раніше Россільгоспцентр спрогнозував навалу сарани в анексованому Криму в 2021 році.

Що викликало навалу комарів у Криму

Що стосується комарів, то місцева "влада" пояснює таку навалу рясними опадами, а також циклічними змінами в популяції комах від року до року.

Також стало відомо, що окупанти планували залучити для боротьби з комарами авіацію, щоб труїти комах хімікатами.

Водночас науковий співробітник Інституту зоології імені Шмальгаузена Національної академії наук України Ігор Небогаткін в ефірі "Крим.Реалії" висловив думку, що навала комарів викликана зміщенням весняних злив на літо і що при цьому навряд чи варто обприскувати території півострова з літаків.

Чи буде ще одна біда в Криму - з сараною?

Ризики аномальної навали сарани після нинішнього валу комарів прокоментував старший науковий співробітник інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України Андрій Федоренко.

"Покоління, яке має стадні форми, з'являється в екстремальні в плані погоди періоди, коли дуже жарко і коли є багато непридатних, не оброблених земель, особливо по берегах висохлих водойм. Це найідеальніші умови для сарани", - розповів вчений.

Федоренко звернув увагу, що внаслідок великої кількості опадів і навіть повеней дуже багато таких площ біля природних водойм виявляються затопленими.

"Сарана відкладає яйця в землю, і таким чином вони гинуть. Так що, швидше за все, на відміну від ситуації з комарами, на сарану цей клімат матиме зворотний ефект, і спалахів масового розмноження не повинно трапитися", - сказав він.