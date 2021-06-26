Ливень в Ялте: за два часа выпало около половины месячной нормы осадков

В эту субботу за несколько часов в оккупированной РФ Ялте выпало 19 мм осадков . Норма для июня составляет 42 мм.

Ранее крымчан предупреждали о сильном дожде, грозе, граде и ветре в 15-20 м/с до конца субботы. Ливень с грозой продолжался в Ялте примерно два часа, "власти" города собрали оперативный штаб.

Так, некоторые дороги Ялты во время ливня снова превратились в реки, на одной из улиц поток снес экскаватор, на въездах в город образовались пробки.

По словам очевидцев, реки вышли из берегов и подтопили некоторые здания. Жители возмущаются, что русла до сих пор не вычищены.

Ливень затронул также курортную Алушту. Глава "администрации" города Галина Огнева заявила, что серьезных происшествий не зафиксировано, размыло несколько грунтовых дорог, ветер повалил одну электроопору.

В Крыму с 17 июня действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу.