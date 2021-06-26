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Ливень в Ялте: за два часа выпало около половины месячной нормы осадков

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Ялта, Суббота 26 июня 2021 22:47
Ливень в Ялте: за два часа выпало около половины месячной нормы осадков Фото: за два часа ливня в Ялте выпало около половины месячной нормы осадков (скриншот видео)
Автор: Юлия Струк

В эту субботу за несколько часов в оккупированной РФ Ялте выпало 19 мм осадков. Норма для июня составляет 42 мм.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на руководителя крымского гидрометцентра Татьяну Любецкую.

Ранее крымчан предупреждали о сильном дожде, грозе, граде и ветре в 15-20 м/с до конца субботы. Ливень с грозой продолжался в Ялте примерно два часа, "власти" города собрали оперативный штаб.

Так, некоторые дороги Ялты во время ливня снова превратились в реки, на одной из улиц поток снес экскаватор, на въездах в город образовались пробки.

По словам очевидцев, реки вышли из берегов и подтопили некоторые здания. Жители возмущаются, что русла до сих пор не вычищены.

Ливень затронул также курортную Алушту. Глава "администрации" города Галина Огнева заявила, что серьезных происшествий не зафиксировано, размыло несколько грунтовых дорог, ветер повалил одну электроопору.

В Крыму с 17 июня действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу.

Напомним, в оккупированной Ялте начался сильный ливень с грозой и молнией. Подконтрольные России "власти" развернули оперативный штаб.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе из-за черноморского циклона на Крым обрушились сильнейшие ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений. В результате из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы. Тогда в Ялте заявили, что подобное было сто лет назад.

Кроме того, в Ялте из-за продолжительных сильных дождей вышла из берегов река Водопадная.

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