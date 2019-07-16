В Крым ни ногой: Ротару рассказала, где живет последние 10 лет (видео)

София Ротару дала интервью после Atlas Weekend, где впервые за последние годы выступила перед многотысячной аудиторией. Артистка в интервью Кате Осадчей рассказала, что очень переволновалась перед выступлением.

Кроме того София Ротару рассказала, что уже больше 10 лет живет в Киеве, о чем многие не знают.

"Мне часто задают вопрос: "А когда Вы в Киев приедете?" Я говорю, как, я же киевлянка уже больше 10 лет. Так что я этим очень горжусь", - поделилась откровением певица.

Также исполнительница рассказала, что свой день рождения будет праздновать в столице Украины.

Этим заявлением Ротару опровергла слова российского музыкального критика Сергея Соседова о том, что София Ротару живет в Крыму. Якобы артистка выбрала морской климат из-за проблем со здоровьем.

"Говорили даже о туберкулезе. Поэтому она и живет в Крыму - там для нее идеальный климат. Во всех остальных местах ей тяжело дышать", - рассказывал Соседов в комментарии российским СМИ.

Напомним, что София Ротару владеет собственной виллой-гостиницей и домом в Крыму вблизи Ялты.

София Ротару рассказала, где живет последние 10 лет (видео: YouTube/Світське життя)

Как сообщалось ранее, племянница легендарной певицы Софии Ротару Соня Кей (Sonya Kay) попала в серьезные неприятности во время путешествия в Барселону.

Также мы писали, что недавно София Ротару взбудоражила поклонников новым фото в Instagram, на котором певица замечательно выглядит.