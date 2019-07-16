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В Крым ни ногой: Ротару рассказала, где живет последние 10 лет (видео)


София Ротару опровергла домыслы российских пропагандистов

София Ротару дала интервью после Atlas Weekend, где впервые за последние годы выступила перед многотысячной аудиторией. Артистка в интервью Кате Осадчей рассказала, что очень переволновалась перед выступлением.

Кроме того София Ротару рассказала, что уже больше 10 лет живет в Киеве, о чем многие не знают.

"Мне часто задают вопрос: "А когда Вы в Киев приедете?" Я говорю, как, я же киевлянка уже больше 10 лет. Так что я этим очень горжусь", - поделилась откровением певица.

Также исполнительница рассказала, что свой день рождения будет праздновать в столице Украины.

Этим заявлением Ротару опровергла слова российского музыкального критика Сергея Соседова о том, что София Ротару живет в Крыму. Якобы артистка выбрала морской климат из-за проблем со здоровьем.

"Говорили даже о туберкулезе. Поэтому она и живет в Крыму - там для нее идеальный климат. Во всех остальных местах ей тяжело дышать", - рассказывал Соседов в комментарии российским СМИ.

Напомним, что София Ротару владеет собственной виллой-гостиницей и домом в Крыму вблизи Ялты.

София Ротару рассказала, где живет последние 10 лет (видео: YouTube/Світське життя)

Как сообщалось ранее, племянница легендарной певицы Софии Ротару Соня Кей (Sonya Kay) попала в серьезные неприятности во время путешествия в Барселону. 

Также мы писали, что недавно София Ротару взбудоражила поклонников новым фото в Instagram, на котором певица замечательно выглядит.

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