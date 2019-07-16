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В Крим ні ногою: Ротару розповіла, де живе останні 10 років (відео)


Софія Ротару спростувала домисли російських пропагандистів

Софія Ротару дала інтерв'ю після Atlas Weekend, де вперше за останні роки виступила перед багатотисячною аудиторією. Артистка в інтерв'ю Каті Осадчій розповіла, що дуже перехвилювалася перед виступом.

Крім того Софія Ротару розповіла, що вже більше 10 років живе у Києві, про що багато хто не знає.

"Мені часто задають питання: "А коли Ви приїдете до Києва?" Я кажу, як, я ж киянка вже більше 10 років. Так що я цим дуже пишаюся", - зізналася співачка.

Також виконавиця розповіла, що свій день народження святкуватиме у столиці України.

Цією заявою Ротару спростувала слова російського музичного критика Сергія Сосєдова про те, що Софія Ротару живе в Криму. Нібито артистка вибрала морський клімат через проблеми зі здоров'ям.

"Говорили навіть про туберкульоз. Тому вона і живе в Криму - там для неї ідеальний клімат. У всіх інших місцях їй важко дихати", - розповідав Сосєдов в коментарі російським ЗМІ.

Нагадаємо, що Софія Ротару володіє власною віллою-готелем і будинком у Криму поблизу Ялти.

Софія Ротару розповіла, де живе останні 10 років (відео: YouTube/Світське життя)

Як повідомлялося раніше, племінниця легендарної співачки Софії Ротару Соня Кей (Sonya Kay) потрапила в серйозні неприємності під час подорожі в Барселону.

Також ми писали, що нещодавно Софія Ротару розбурхала шанувальників новими фото в Instagram, на якому співачка чудово виглядає.

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