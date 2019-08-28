За кухлем пива: Меган Маркл і принца Гаррі засікли в дешевому пабі

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Меган Маркл і принц Гаррі вирішили відповісти критикам їх розкішного способу життя

Меган Маркл і принц Гаррі вирішили показати громадськості, що вони здатні проводити дозвілля не тільки в приватних перельотах між Ібіцою і Ніццою. Нещодавно герцога і герцогиню Сассекську помітили в нічим не примітному пабі в селі Уінкфілд графства Беркшир.

Меган і Гаррі разом з тримісячним сином Арчі провели час в місцевому пабі The Rose & Crown. І поки малюк мирно спав у колясці, 34-річний Гаррі випив пару кухлів пива, а 38-річна Меган весь цей час пила лише воду, пише The Sun.

Меган Маркл, принц Гаррі и малюк Арчі (фото: GettyImages)

Пара усамітнилася всередині закладу і провела там близько двох годин. Герцогам Сассекським вдалося залишитися непоміченими, оскільки інші відвідувачі пабу насолоджувалися серпневим сонцем на літній терасі закладу.

На свій скромний обід вони витратили всього 15 фунтів стерлінгів (близько $18,5).

Паб, в якому обідали Меган Маркл і принц Гаррі (фото: facebook.com/roseandcrownwinkfield)

Варто відзначити, що така поведінка пари істотно відрізнялося від недавніх канікул на віллі Елтона Джона на півдні Франції. Тоді герцоги здійснили чотири перельоти на приватному літаку, за що потрапили в грандіозний скандал.

Меган Маркл і принц Гаррі обідали під пильним наглядом двох офіцерів охорони. Власник пабу і його дружина, які стали свідками королівського візиту, розповіли деталі перебування пари в їх закладі.

"Меган більшу частину часу поралася з Арчі. Дитина - золото. Я не чув, щоб за дві години, які вони провели в пабі, він хоч раз заплакав", - розповів очевидець.

Паб, в якому обідали Меган Маркл і принц Гаррі (фото: facebook.com/roseandcrownwinkfield)

Персонал, що обслуговував герцога і герцогиню, розповів, що вони бували там і раніше.

"Принц Гаррі і Меган Маркл спілкувалися один з одним, як нормальні люди. І дуже багато сміялися", - поділилися враженнями свідки їх візиту.

Раніше повідомлялося, що королева Єлизавета II не дозволила оселитися принцу Гаррі і Меган Маркл разом з собою у Віндзорському замку.

Також ми писали про те, що Єлизавета II не дозволяє двом своїм невісткам - Меган і Кейт - вагітніти одночасно.