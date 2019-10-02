Том Круз прилетел в Одессу на своем самолете: что известно (фото)

Том Круз прилетел в Одессу (Фото: коллаж РБК-Украина)

Легендарный актер и продюсер осматривает локации для будущей картины

Знаменитый голливудский актер Том Круз после визита в Киев теперь прилетел в Одессу на своем самолете. Борт Gulfstream IV с регистрационным номером 808T приземлился в аэропорту Южной Пальмиры утром 2 октября. Об этом передает местное издание Думская.net.

Кинозвезда вышел из воздушного лайнера и сел в черное авто, после чего уехал в неизвестном направлении.

Том Круз прилетел в Одессу на своем самолете, сел в авто и укатил (Фото: dumskaya.net)

Круза заметили удивленные одесситы, которые не ожидали встречи с легендарным актером. Подобный сюрприз, вероятно, 30 сентября стал и для жителей столицы, когда вечером в метро они увидели Тома в метро.

Том Круз в Киеве спустился в метро (фото: facebook.com)

Добавим, что никаких анонсов визита в Одессу 57-летнего американского актера, продюссера и режиссера не было, как и до этого - в Киев.

Как сообщалось, Том Круз прибыл в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского. 30 сентября глава государства провел с ним встречу на Банковой в ОПУ. Актер заявил, что намерен осмотреть разные локации для своего нового проекта.

Владимир Зеленский и Том Круз (Фото: president.gov.ua)

Очевидно, в нем можно будет увидеть киевские и одесские пейзажи (возможно, что и не только).

Напомним, что 1 октября в Киеве звезда блокбастеров погулялся по городу, а экскурсию актеру устроил мэр Виталий Кличко.

Фото: Том Круз приехал в Киев и осмотрел локации (Виталий Кличко/Telegram)