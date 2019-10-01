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Зеленский "подколол" Тома Круза: в сеть попало видео

STYLERЖизнь    01.10.2019 - 18:39
Зеленский "подколол" Тома Круза: в сеть попало видео
Фото: Владимир Зеленский и Том Круз (president.gov.ua)

Владимир Зеленский продемонстрировал свое чувство юмора перед голливудским актером

Президент Украины Владимир Зеленский, который пригласил в Киев голливудского актера Тома Круза, на встрече, которая прошла 1 октября, решил "подколоть" всемирно известного артиста. Глава страны, пожимая руку Тому Крузу и обмениваясь любезностями, сказал актеру, что он в реальности выглядит также, как и в кино.

"It's pleasure for me. You are good looking. ("Мне очень приятно. Вы замечательно выглядите" - Ред)", - сказал Зеленский.

Шутку Зеленского поддержали заливистым смехом все присутствующие, но на этом глава страны шутить не закончил.

Представляя свою команду Зеленский сказал, что "знает их много лет", но также пошутил, что "они не писали про операцию "Валькирия".

"I also know them many years. They didn't wrote Walkiria" ("Я также знаю их много лет, они, конечно, не писали про "Валькирию"- Ред)", - сказал Зеленский.

Отметим, что "Операция "Валькирия" — американская военно-историческая драма 2008 года режиссёра Брайана Сингера c Томом Крузом в главной роли о покушении высокопоставленных офицеров вермахта на Адольфа Гитлера.

Также Том Круз прогулялся по Киеву и посмотрел, где бы ему снять новый фильм. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Киева Виталий Кличко.

"Смотрим киевские локации для голливудского кино", - написал Кличко.

Зеленский &quot;подколол&quot; Тома Круза: в сеть попало видеоФото: Том Круз приехал в Киев и осмотрел локации (Виталий Кличко/Telegram)

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