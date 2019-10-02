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Том Круз прилетів в Одесу на своєму літаку: що відомо (фото)

STYLERПерсони    02.10.2019 - 13:24
Том Круз прилетів в Одесу на своєму літаку: що відомо (фото)
Том Круз прилетів в Одесу (Фото: колаж РБК-Україна)

Легендарний актор і продюсер оглядає локації для майбутньої картини

Знаменитий голлівудський актор Том Круз після візиту до Києва тепер прилетів до Одеси на своєму літаку. Борт Gulfstream IV із реєстраційним номером 808T приземлився в аеропорту Південної Пальміри вранці 2 жовтня. Про це передає місцеве видання Думська.net.

Кінозірка вийшов з повітряного лайнера та сів у чорне авто, після чого поїхав у невідомому напрямку.

Том Круз прилетів до Одеси на своєму літаку, сів у авто та поїхав (Фото: dumskaya.net)

Круза помітили здивовані одесити, які не очікували зустрічі з легендарним актором. Подібний сюрприз, ймовірно, 30 вересня став і для мешканців столиці, коли ввечері в метро вони побачили Тома в метро.

Том Круз прилетів в Одесу на своєму літаку: що відомо (фото)

Том Круз в Києві спустився в метро (фото: facebook.com)

Додамо, що жодних анонсів візиту до Одеси 57-річного американського актора, продюсера і режисера не було, як і до цього - до Києва.

Як повідомлялося, Том Круз прибув до України на запрошення президента Володимира Зеленського. 30 вересня глава держави провів з ним зустріч на Банковій в ОПУ. Актор заявив, що має намір оглянути різні локації для свого нового проекту.

Том Круз прилетів в Одесу на своєму літаку: що відомо (фото)

Володимир Зеленський і Том Круз (Фото: president.gov.ua)

Очевидно, в ньому можна буде побачити київські та одеські пейзажі (можливо, що і не тільки).

Нагадаємо, що 1 жовтня в Києві зірка блокбастерів погулявся містом, а екскурсію акторові влаштував мер Віталій Кличко.

Том Круз прилетів в Одесу на своєму літаку: що відомо (фото)

Фото: Том Круз приїхав у Київ і оглянув локації (Віталій Кличко/Telegram)

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