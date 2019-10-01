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Зеленский приложил руку: названа причина визита Тома Круза в Киев

STYLERПерсоны    01.10.2019 - 10:38
Зеленский приложил руку: названа причина визита Тома Круза в Киев
Том Круз приехал в Киев из-за Зеленского (коллаж: РБК-Украина)

Владимир Зеленский пригласил Тома Круза в Украину

30 сентября Тома Круза заметили в сопровождении охраны и помощника Зеленского Андрея Ермака на станции "Золотые ворота" в киевской подземке. О визите мировой звезды никто не был предупрежден, что стало полнейшим сюрпризом для большинства украинцев.

Сегодня же стало известно, что 57-летний американский актер, продюссер и режиссер прибыл в Киев по приглашению Владимира Зеленского. Об этом сказано на официальной странице президента.

Зеленский и его команда встретились с Томом Крузом в Офисе президента вечером, 30 сентября.

Зеленский приложил руку: названа причина визита Тома Круза в Киев

Том Круз приехал в Киев из-за Зеленского (фото: president.gov.ua/)

Том Круз рассказал, что заинтересовался украинскими локациями для съемок своего нового проекта.

Стоит отметить, что недавно парламент принял закон о компенсации иностранным кинопроизводителям, который может привлечь крупных мировых производителей в Украину.

Зеленский приложил руку: названа причина визита Тома Круза в Киев

Том Круз приехал в Киев из-за Зеленского (фото: president.gov.ua/)

Владимир Зеленский на своей странице в Facebook поблагодарил Тома Круза за визит и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

"Рад приветствовать в Киеве актера, режиссера и просто талантливого человека - Тома Круза. Пригласил его в Украину, чтобы он воочию увидел, сколько в нашей невероятной стране интересных локаций для создания кино: современные урбанистические пейзажи, старый город, остатки советского прошлого, тихие и уютные хутора, фантастические живописные пейзажи", - написал президент.

Зеленский приложил руку: названа причина визита Тома Круза в Киев

Том Круз приехал в Киев из-за Зеленского (скрин: facebook.com/zelenskiy95)

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