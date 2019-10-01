Том Круз спустился в метро Киева: появились фото и видео

Том Круз (instagram.com/tomcruise)

Том Круз сделал невероятный сюрприз пассажирам Киевского метрополитена

Легендарный голливудский актер Том Круз спустился в Киевский метрополитен, чтобы посмотреть на станцию "Золотые ворота". О прибытии звезды мирового масштаба в столицу не сообщалось в СМИ, так что его визит стал для пассажиров настоящим сюрпризом.

57-летний актер в сопровождении охраны в понедельник, 30 сентября, прошел через турникет, чтобы посмотреть на станцию, но потом снова поднялся наверх.

Фото с ним сделать не разрешали, но некоторым счастливчикам удалось сделать и снимки и даже отснять короткое видео.

К тому же, судя по снимкам голливудскую звезду сопровождал помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Том Круз в Киеве спустился в метро (фото: facebook.com)

Кроме публикаций в соцсетях информацию о прибытии голливудской звезды в Киев подтвердили и на официальной странице Киевского метрополитена.

Том Круз в Киеве спустился в метро (скрин: facebook.com/kyivmetro)

Стоит отметить, что подробности прибытия голливудской звезды в Украину пока не разглашаются.

Том Круз в Киеве спустился в метро (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)