Цей крутий лайфхак допоможе захисти кімнатні рослини від кота

Пухнасті розбійники гризуть кімнатні рослини, ламають їх, а іноді можуть й взагалі скинути горщик на підлогу. На щастя, існує спосіб захистити свої улюблені квіти.

Спеціальний розчин з ефірних олій

Розчин зі звичайної води та ефірних олій не заподіє шкоди ні вашому котику, ні рослинам, ні вам. Навіть навпаки - аромат в квартирі буде просто неперевершеним.

Для приготування знадобляться ці інгредієнти:

маленька пляшка з розпилювачем

60 мл води

ефірна олія лимона

ефірна олія дикого апельсина

ефірна олія лаванди

Додайте у воду по дві краплі кожної олії, ретельно збовтайте розчин, а тоді розпиліть на землю у горщику та навколо рослини.

Намагайтесь розпилювати розчин так, аби він не потрапив на саму рослину, особливо на листя.

Завдяки цьому ви отримаєте чудовий аромат у квартирі та й кімнатні рослини залишаться цілими та неушкодженими.

Якщо вам не сподобається запах суміші, можна спробувати інші ефірні олії, наприклад, евкаліпт, лайм, лемонграс.

Механічні способи для захисту від тварин

Встановіть перед горщиком із рослиною незвичайну перешкоду. Це може бути фольга, хрустка прозора плівка або двосторонній скотч. Коти не люблять різких звуків, а також неприємних тактильних відчуттів, а тому їх відлякуватиме шурхіт цих матеріалів, коли тварина намагатиметься наблизитись до вазона.

Також можна у ґрунт встромити зубочистки - так кіт не зможе вмоститись туди, бо гострі предмети його відлякають.