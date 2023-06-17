Этот крутой лайфхак поможет защитить комнатные растения от кота

Пушистые разбойники грызут комнатные растения, ломают их, а иногда могут вообще сбросить горшок на пол. К счастью, есть способ защитить свои любимые цветы.

Специальный раствор из эфирных масел

Раствор из обычной воды и эфирных масел не причинит вреда ни вашему котику, ни растениям, ни вам. Даже наоборот - аромат в квартире будет просто непревзойденным.

Для приготовления понадобятся эти ингредиенты:

маленькая бутылка с распылителем

60 мл воды

эфирное масло лимона

эфирное масло дикого апельсина

эфирное масло лаванды

Добавьте в воду по две капли каждого масла, тщательно взболтайте раствор, затем распылите на землю в горшке и вокруг растения.

Старайтесь распиливать раствор так, чтобы он не попал на самое растение, особенно на листья.

Благодаря этому вы получите отличный аромат в квартире и комнатные растения останутся целыми и невредимыми.

Если вам не понравится запах смеси, можно попробовать другие эфирные масла, например эвкалипт, лайм, лемонграсс.

Механические способы защиты от животных

Установите перед горшком с растением необычное препятствие. Это может быть фольга, хрустящая прозрачная пленка или двусторонний скотч. Кошки не любят резких звуков, а также неприятных тактильных ощущений. Поэтому их будет отпугивать шорох этих материалов, когда животное будет пытаться приблизиться к горшку.

Также можно в грунт вонзить зубочистки - так кот не сможет залезть туда, потому что острые предметы его отпугнут.