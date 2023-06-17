Этот крутой лайфхак поможет защитить комнатные растения от кота
Пушистые разбойники грызут комнатные растения, ломают их, а иногда могут вообще сбросить горшок на пол. К счастью, есть способ защитить свои любимые цветы.
Полезным лайфхаком поделились на странице Vmiske в Instagram.
Специальный раствор из эфирных масел
Раствор из обычной воды и эфирных масел не причинит вреда ни вашему котику, ни растениям, ни вам. Даже наоборот - аромат в квартире будет просто непревзойденным.
Для приготовления понадобятся эти ингредиенты:
- маленькая бутылка с распылителем
- 60 мл воды
- эфирное масло лимона
- эфирное масло дикого апельсина
- эфирное масло лаванды
Добавьте в воду по две капли каждого масла, тщательно взболтайте раствор, затем распылите на землю в горшке и вокруг растения.
Старайтесь распиливать раствор так, чтобы он не попал на самое растение, особенно на листья.
Благодаря этому вы получите отличный аромат в квартире и комнатные растения останутся целыми и невредимыми.
Если вам не понравится запах смеси, можно попробовать другие эфирные масла, например эвкалипт, лайм, лемонграсс.
Механические способы защиты от животных
Установите перед горшком с растением необычное препятствие. Это может быть фольга, хрустящая прозрачная пленка или двусторонний скотч. Кошки не любят резких звуков, а также неприятных тактильных ощущений. Поэтому их будет отпугивать шорох этих материалов, когда животное будет пытаться приблизиться к горшку.
Также можно в грунт вонзить зубочистки - так кот не сможет залезть туда, потому что острые предметы его отпугнут.
Раньше мы рассказывали о том, почему коты едят траву.
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