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Этот крутой лайфхак поможет защитить комнатные растения от кота

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Суббота 17 июня 2023 07:21
Этот крутой лайфхак поможет защитить комнатные растения от кота Как защитить комнатные растения от кота (фото: Freepik)
Автор: Styler

Пушистые разбойники грызут комнатные растения, ломают их, а иногда могут вообще сбросить горшок на пол. К счастью, есть способ защитить свои любимые цветы.

Полезным лайфхаком поделились на странице Vmiske в Instagram.

Специальный раствор из эфирных масел

Раствор из обычной воды и эфирных масел не причинит вреда ни вашему котику, ни растениям, ни вам. Даже наоборот - аромат в квартире будет просто непревзойденным.

Для приготовления понадобятся эти ингредиенты:

  • маленькая бутылка с распылителем
  • 60 мл воды
  • эфирное масло лимона
  • эфирное масло дикого апельсина
  • эфирное масло лаванды

Добавьте в воду по две капли каждого масла, тщательно взболтайте раствор, затем распылите на землю в горшке и вокруг растения.

Старайтесь распиливать раствор так, чтобы он не попал на самое растение, особенно на листья.

Благодаря этому вы получите отличный аромат в квартире и комнатные растения останутся целыми и невредимыми.

Если вам не понравится запах смеси, можно попробовать другие эфирные масла, например эвкалипт, лайм, лемонграсс.

Механические способы защиты от животных

Установите перед горшком с растением необычное препятствие. Это может быть фольга, хрустящая прозрачная пленка или двусторонний скотч. Кошки не любят резких звуков, а также неприятных тактильных ощущений. Поэтому их будет отпугивать шорох этих материалов, когда животное будет пытаться приблизиться к горшку.

Также можно в грунт вонзить зубочистки - так кот не сможет залезть туда, потому что острые предметы его отпугнут.

Раньше мы рассказывали о том, почему коты едят траву.

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