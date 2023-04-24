7 популярних міфів про догляд за котами, яким вірити не варто

Існує безліч міфів про догляд за домашніми котами. І часом господарі можуть нашкодити своєму улюбленцю, бо вірять у такі міфи.

Коти не страждають від відсутності компанії

Кішки справді дуже незалежні тварини та можуть довгий час перебувати на самоті. Їм потрібно не так багато уваги, як собакам і вони самі обирають, скільки і як проводити час із господарем.

Але коти насправді дуже цінують компанію людини, потребують ласки та максимум, скільки вони можуть провести на самоті – 24 години. І тут має значення вік, характер та активність. Наприклад, кошенят не можна залишати більше, ніж на 3-4 години.

Тривога розлуки у котів виглядає так:

Надмірне нявкання

Відмова від їжі та води, коли господаря немає поруч

Сечовипускання у невідповідних місцях

Блювота

Постійне вилизування

Хуліганство - подертий килим, перевернені горщики з квітами

Бурхливі привітання, коли господар повернувся

Молоко корисне для котів

Це тільки в мультфільмах та кіно коти п'ю молоко та урчать. Насправді у більшості котів немає ферменту для перетравлення лактози й молоко може викликати блювоту, пронос, біль у животі. А ще молоко дуже жирне й склянка молока для кота – це як величезна піца на вечерю для однієї людини.

Єдиний випадок, коли молоко доречне - це кошеня, яке залишилося без мами. У такій ситуації потрібно вибирати спеціальну молочну суміш для тварин. Дорослому пухнастику достатньо простої води.

Котів можна випускати погуляти

Домашні коти живуть понад 15 років, а безпритульні - максимум 5. Міське середовище дуже небезпечне для тварини. На вулиці є машини, зіпсована їжа, інші тварини та купа різних інфекцій та мікробів, від яких щеплення не захистять. А ще кіт може в паніці просто загубитися.

Якщо ваш вихованець активний і йому подобається на вулиці – купіть повідець і гуляйте з ним на галявинах, де коту нічого не загрожує. Перед прогулянкою не забудьте обробити від бліх та кліщів, а після – перевірте, чи не принесли ви додому "гостей". І не вигулюйте на вулиці котів без щеплень.

Коти після кастрації швидко гладшають

Коти, як усі живі істоти, набирають вагу через велику кількість їжі та малорухливий спосіб життя. Стерилізація та кастрація на це ніяк не впливає.

Якщо ви провели операцію вже дорослому коту, то йому потрібно зменшити трохи раціону. Великої кількості калорій йому не потрібно, а вживає їжі він стільки ж, скільки кошеня в стані зросту.

Дотримуйтесь рекомендацій ветеринара або виробників корму – зазвичай дані вказані на упаковці. А ще не забувайте грати з котом, щоб він більше рухався.

Котам не потрібен особливий догляд

Недостатньо купити корм та миску – котам потрібно ще дуже багато інших речей. Наприклад, простір для ігор, іграшки, кігтеточка, будиночки, кошики для сну. Ще потрібен туалет і наповнювач, які сподобаються вихованцю.

Також потрібний захист на вікна, щоб кіт не випав. І переноска – щоб брати тварину у подорож, у відпустку чи возити до ветеринара.

Та й з кормом не все просто – багатьом породам потрібний спеціалізований корм. І часом у котів буває алергія або він просто відмовляється їсти певну марку.

Деякі породи потребують спеціального догляду - миття, шампунів, розчісування. Ще котів потрібно регулярно показувати ветеринару, робити щеплення, проходити огляди.

Коти відрізняють отруйні рослини від безпечних

Більшість котів – тварини вибагливі й стежать за тим, що їдять. Тому отруєння в них бувають рідко. Але, на жаль, не всі коти чинять завжди правильно. Молоді коти можуть з'їсти квітку від нудьги. Іноді пухнастики жують папір, картон, целофан. Ще вони можуть красти їжу, коли зовсім не голодні та їх привабив запах.

Тому не тримайте вдома отруйні квіти або ставте їх там, де кіт не дістане. Будьте обережні з пилком - він теж буває отруйним. Найнебезпечніші для котів: алое віра, азалія, хризантема, нарциси, тюльпани та герань.

Намагайтеся одразу прибирати плівки, картон, папір – якщо ваш кіт любить їх пожувати. Іноді коти намагаються за допомогою рослин чи інших предметів покращити травлення та очистити шлунок від шерсті, яка потрапляє до нього під час вилизування.

У котів дев'ять життів

На жаль, лише одна і та - не дуже довга. Коти можуть загинути, випавши з вікна або з балкона, хоча часто спритність та швидкість реакції допомагає їм вижити у непростих ситуаціях.

Слина котів не має антибактеріальної дії, тому потрібно їх показувати ветеринару відразу після отримання травми. Зализування допомагає занести бруд та мікробів.