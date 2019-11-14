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Крупный метеорит взорвался в небе над США: потрясающее видео

STYLERЖизнь    14.11.2019 - 07:38
Крупный метеорит взорвался в небе над США: потрясающее видео
Метеорит взорвался в небе над США (Фото: коллаж РБК-Украина)

Метеорит летел со скоростью почти 54 тысячи км в час

Крупный метеорит взорвался над Сент-Луисом в штате Миссури (США), эффектно осветив ночное небо. Летящее космическое тело заметили также жители Индианы, Иллинойса, Канзаса, Миннесоты, Невады, Небраски, Оклахомы и Винсконсина. Предварительная трехмерная траектория, рассчитанная на основе всех 120 отчетов, представленных на сайте American Meteor Society, показывает, что огненный шар летел с востока на запад и завершил свой полет в окресностях Уэллсвилла.

Специалисты AMS получили 3 видеозаписи события от свидетелей, а взрыв метеорита также был зафиксирован многочисленными камерами наблюдения в том районе.

Крупный метеорит взорвался в небе над США: потрясающее видео

Крупный метеорит взорвался в небе над США (Фото: Earthcam.com)

Яркий внеземной болид появился над Миссури около 3 часов ночи по Гринвичу 12 ноября (по всемирному времени). По данным группы NASA по наблюдению за метеоритами, космический камень представлял собой небольшой фрагмент, оторванный от более крупного астероида, более 40 см в диаметре, передает Express.co.uk.

Скорость достигала 53 913 км в час!

Видео: Над США взорвался метеорит

В NASA рассчитали, что космический объект пролетел приблизительно 112,5 км через атмосферу, прежде чем распасться.

Крупный метеорит взорвался в небе над США: потрясающее видео

Метеорит взорвался над Миссури в Штатах, его осколки до сих пор не нашли (Фото: express.co.uk)

Метеорит исчез из вида на высоте чуть более 19 км от земли.

По данным ученых, его вес составлял более 90,7 кг.

Видео: Момент взрыв метеорита в небе сняли на камеры

Отмечается, что "космический гость" появился в небе в то же время, что и ежегодный метеорный поток в Северном Тауриде. Однако космическое агентство США заявило, что этот огненный шар с ним не связан.

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