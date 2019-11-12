Земля в опасности? Приближается мощный метеорный поток Леониды

Метеоритный поток Леониды (коллаж РБК-Украина)

Метеоритный поток Леониды в самый пик будет иметь частоту до 20 метеоров в час

В ноябре 2019 года ожидается одно из самых красивых астрономических явлений - Метеоритный поток Леониды. Поток известен своей периодической активностью и яркими болидами. Своего пика метеорный поток Леониды достигнет в ночь с 17 на 18 ноября.

О том, насколько метеоритный поток будет активным – не известно, однако в международной метеорной организации сделали прогноз о неповышенной активности.

"В ночь на 18 ноября ожидается до 20-ти метеоров в час, которые будут видны на темном незасвеченном городскими огнями небе. Луна в фазе последней четверти практически не помешает ночным наблюдениям", - рассказал Metro исследователь атмосферных явлений Дамир Ялышев.

По словам эксперта, метеорный поток Леониды порожден кометой 55P/Темпеля-Туттля, период обращения которой составляет 33 года. Активность потока значительно повышается незадолго и после прохождения родительской кометой своего перигелия. Так, с 1998 по 2002 год, можно было наблюдать сотни и даже тысячи метеоров в час.

Небо (иллюстративное фото: pixabay.com)

В последний раз мощный метеорный дождь наблюдался в 1966 году - тогда каждый час в небе можно было наблюдать до 150 тысяч метеоров.

Радиант метеорного потока расположен в созвездии Льва, и поднимается выше всего над горизонтом после полуночи ближе к утру. Скорость входа метеоров в атмосферу высокая и составляет 71 км/сек.

Для лучшего наблюдения лучше всего выбрать открытые площадки за городской чертой, где небо не так засвечивается огнями города.

Напомним, что названы даты сильных геоштормов.