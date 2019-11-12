ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Земля в опасности? Приближается мощный метеорный поток Леониды

STYLERЖизнь    12.11.2019 - 10:43
Земля в опасности? Приближается мощный метеорный поток Леониды
Метеоритный поток Леониды (коллаж РБК-Украина)

Метеоритный поток Леониды в самый пик будет иметь частоту до 20 метеоров в час

В ноябре 2019 года ожидается одно из самых красивых астрономических явлений - Метеоритный поток Леониды. Поток известен своей периодической активностью и яркими болидами. Своего пика метеорный поток Леониды достигнет в ночь с 17 на 18 ноября.

О том, насколько метеоритный поток будет активным – не известно, однако в международной метеорной организации сделали прогноз о неповышенной активности.

"В ночь на 18 ноября ожидается до 20-ти метеоров в час, которые будут видны на темном незасвеченном городскими огнями небе. Луна в фазе последней четверти практически не помешает ночным наблюдениям", - рассказал Metro исследователь атмосферных явлений Дамир Ялышев.

По словам эксперта, метеорный поток Леониды порожден кометой 55P/Темпеля-Туттля, период обращения которой составляет 33 года. Активность потока значительно повышается незадолго и после прохождения родительской кометой своего перигелия. Так, с 1998 по 2002 год, можно было наблюдать сотни и даже тысячи метеоров в час.

Земля в опасности? Приближается мощный метеорный поток Леониды

Небо (иллюстративное фото: pixabay.com)

В последний раз мощный метеорный дождь наблюдался в 1966 году - тогда каждый час в небе можно было наблюдать до 150 тысяч метеоров.

Радиант метеорного потока расположен в созвездии Льва, и поднимается выше всего над горизонтом после полуночи ближе к утру. Скорость входа метеоров в атмосферу высокая и составляет 71 км/сек.

Для лучшего наблюдения лучше всего выбрать открытые площадки за городской чертой, где небо не так засвечивается огнями города.

Напомним, что названы даты сильных геоштормов.

В Киеве установлен еще один температурный рекорд На Украину обрушатся сразу две магнитные бури: как уберечься
Новости Украины метеорологияметеоритастрономия
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь