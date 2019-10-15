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В Китае рухнул огромный метеорит: появилось яркое видео

STYLERПроисшествия    15.10.2019 - 12:15
В Китае рухнул огромный метеорит: появилось яркое видео
Метеорит упал в Китае (коллаж: РБК-Украина)

В Китае жители ищут обломки метеорита

В Китае в небе заметили метеорит, который зажегся ярким свечением на несколько секунд и исчез. Небесное тело видели на северо-востоке КНР ночью 11 октября.

Падение метеорита сняли на видео с разных ракурсов на камеры видеонаблюдения. Группа ученых отправилась на поиски обломков небесного тела, которые нужны для детального исследования его происхождения.

Особенно впечатляющие видео с камер, фиксирующих ночной город. Темные улицы на пару секунд становятся ярко освещенными из-за вспышки света от столкновения метеорита с атмосферой.

Метеорит упал в Китае (видео: YouTube/Suspected Meteorite Hits Northeast China)

Местные жители описывают метеорит по-разному: кто-то видел белую вспышку света, кто-то красную.

Ученые опрашивают очевидцев, обходя местные селения. Точное местонахождение обломков метеорита выяснить пока не удалось.

Метеорит упал в Китае (видео: YouTube/ТСН)

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