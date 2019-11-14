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Великий метеорит вибухнув у небі над США: приголомшливе відео

STYLERЖиття    14.11.2019 - 07:38
Великий метеорит вибухнув у небі над США: приголомшливе відео
Метеорит вибухнув у небі над США (Фото: колаж РБК-Україна)

Метеорит летів зі швидкістю майже 54 тисячі км на годину

Великий метеорит вибухнув над Сент-Луїс у штаті Міссурі (США), ефектно освітивши нічне небо. Космічне тіло помітили також жителі Індіани, Іллінойса, Канзаса, Міннесоти, Невади, Небраски, Оклахоми та Винсконсина. Попередня тривимірна траєкторія, розрахована на основі всіх 120 звітів, представлених на сайті American Meteor Society, показує, що вогненна куля летіла зі сходу на захід і завершила свій політ в околицях Веллсвілла.

Фахівці AMS отримали 3 відеозаписи події від свідків, а вибух метеорита також було зафіксовано численними камерами спостереження в тому районі.

Великий метеорит вибухнув у небі над США: приголомшливе відео

Великий метеорит вибухнув у небі над США (Фото: Earthcam.com)

Яскравий позаземний болід з'явився над Міссурі близько 3 години ночі за Гринвічем 12 листопада (за всесвітнім часом). За даними групи NASA зі спостереження за метеоритами, космічний камінь являв собою невеликий фрагмент, відірваний від великого астероїда, діаметром понад 40 см, передає Express.co.uk.

Швидкість досягала 53 913 км на годину!

Відео: Над США вибухнув метеорит

У NASA розрахували, що космічний об'єкт пролетів приблизно 112,5 км через атмосферу, перш ніж розпастися.

Великий метеорит вибухнув у небі над США: приголомшливе відео

Метеорит вибухнув над Міссурі в Штатах, його осколки досі не знайшли (Фото: express.co.uk)

Метеорит зник з виду на висоті трохи більше 19 км від землі.

За даними вчених, його вага становила понад 90,7 кг.

Відео: Момент вибух метеорита в небі зняли на камери

Зазначається, що "космічний гість" з'явився в небі в той самий час, що і щорічний метеорний потік в Північному Тауриді. Однак космічне агентство США заявило, що ця вогняна куля з ним не пов'язана.

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