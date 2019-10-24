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Громадный астероид летит к Земле: сближение покажут в прямом эфире

STYLERЖизнь    24.10.2019 - 11:03
Громадный астероид летит к Земле: сближение покажут в прямом эфире
Астероид приближается к Земле (Фото: коллаж РБК-Украина)

Потенциально опасный астероид был открыт учеными 21 год назад

Громадный астероид 25 октября приблизится к Земле на минимальное расстояние, которое составит приблизительно 0,04 астрономических единиц, что равняется 16 расстояниям от нашей планеты до Луны. За приближением потенциально опасного космического объекта можно наблюдать в режиме онлайн-трансляции на сайте The Virtual Telescope Project 2.0.

По данным ученых, размеры астероида 162082 (1998 HL1) составляют от 441 метра до 986 метров.

Космический объект пролетит рядом с Землей 25 октября в 20:21 по киевскому времени на расстоянии около 6,2 миллиона километров от планеты.

Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 25 октября - момент покажут в режиме нолайн (Видео: YouTube / Gian Masi)

Из-за внушительных размеров астероид во время пролета покажеться довольно ярким. Проект Virtual Telescope благодаря передовым технологиям покажет его в прямом эфире - онлайн-сессия наблюдений будет охватывать момент его минимального расстояния от землян.

Отмечается, что в ближайшие 120 лет астероид не принесет вреда нашей планете. Так, в 2140 году этот астероид приблизится к Земле еще ближе, чем сейчас 25 октября.

Громадный астероид летит к Земле: сближение покажут в прямом эфире

Астероид 162082 приблизится к Земле 25 октября (Фото: virtualtelescope.eu)

Космический объект относится к группе околоземных астероидов "Аполлоны", орбиты которых пересекают земную орбиту с внешней стороны. Всего науке известно о более чем 5 тысячах подобных астероидов.

Громадный астероид летит к Земле: сближение покажут в прямом эфире

Астероид летит к Земле (Иллюстративное фото: greatlakesledger.com)

Напомним, что месяц назад - 24 сентября - возле Земли на большой скорости пролетел огромный астероид 523934 (1998 FF14), максимально приблизился к планете.

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