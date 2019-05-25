У колі близьких: як пройшов другий день весілля Насті і Потапа (відео)

Весілля Каменських і Потапа пройшло в теплій атмосфері
Весілля Каменських і Потапа відбулося 23 травня у ресторані Fabius. 24 травня молодята продовжили святкування, правда вже не з таким розмахом. Відповідне відео з'явилося у акаунті фанатів української співачки.
Потап і Каменських влаштували застілля у колі сім'ї і близьких друзів. На відео молодята цілуються, проте вже не в святкових вбраннях: Каменських одягнена в білі джинси і футболку, Потап також - у футболці та шортах.
Цей ролик викликав неоднозначні емоції у користувачів. Хтось у черговий раз нагадав Потапу про екс-дружину Ірину Горову, інші ж, навпаки, пораділи, що Настя і Олексій тепер разом:
Нагадаємо, що Каменських виглядає зовсім не так, як у кращі роки. Через зайву вагу співачки в черговий раз в мережі почали ходити чутки, що артистка знаходиться в положенні.
Ми писали, що екс-дружина Потапа прийшла з новим бойфрендом на його весілля.