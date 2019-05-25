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У колі близьких: як пройшов другий день весілля Насті і Потапа (відео)

STYLERПерсони    25.05.2019 - 08:55
У колі близьких: як пройшов другий день весілля Насті і Потапа (відео)
Весілля Потапа і Насті Каменських (колаж РБК-Україна)

Весілля Каменських і Потапа пройшло в теплій атмосфері


 

Весілля Каменських і Потапа відбулося 23 травня у ресторані Fabius. 24 травня молодята продовжили святкування, правда вже не з таким розмахом. Відповідне відео з'явилося у акаунті фанатів української співачки.

Потап і Каменських влаштували застілля у колі сім'ї і близьких друзів. На відео молодята цілуються, проте вже не в святкових вбраннях: Каменських одягнена в білі джинси і футболку, Потап також - у футболці та шортах.

Цей ролик викликав неоднозначні емоції у користувачів. Хтось у черговий раз нагадав Потапу про екс-дружину Ірину Горову, інші ж, навпаки, пораділи, що Настя і Олексій тепер разом:

  • Вітаю! Всіх благ!
  • Дуже ніжно.
  • А як же його сім'я... Дитина...
  • Вони вже 9 років разом. Дуже давно вони вже пара. Всі знали, просто не можна було говорити.
  • Щиро за них рада.
  • Які ви класні.
  • Зворушливо.

Нагадаємо, що Каменських виглядає зовсім не так, як у кращі роки. Через зайву вагу співачки в черговий раз в мережі почали ходити чутки, що артистка знаходиться в положенні.

Ми писали, що екс-дружина Потапа прийшла з новим бойфрендом на його весілля.

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