Кругленькая сумма: молодым родителям приготовили приятный сюрприз

Власти предложили необычный способ помощи детям в Украине
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым власти хотят открыть депозит на имя каждого новорожденного украинца. Также чиновники назвали сумму, о которой идет речь, - 50 тысяч гривен.
В зарегистрированном законопроекте от 24.01.2020 г. №2801 "О внесении изменений в Закон Украины" О государственной помощи семьям с детьми "относительно внедрения государственной помощи ребенку на будущее" предлагается открывать депозит на сумму 50 тысяч гривен.
Целью такой инициативы является оказание материальной, психологической поддержки молодым семьям (в долгосрочной перспективе - также молодым гражданам, которые вступают во взрослую жизнь), формирование уверенности в гражданах, что государство заботится о них и стремится оказать поддержку на всех этапах жизни, а также поддержка и стимулирование рождаемости в Украине.
Законопроект содержит в себе несколько предложений. Среди них:
Напомним, что ранее Кабмин расширил перечень льготных категорий детей.