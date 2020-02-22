Кругленька сума: молодим батькам приготували приємний сюрприз

Влада запропонувала незвичний спосіб допомоги дітям в Україні
У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, яким влада хоче відкрити депозит на ім'я кожного новонародженого українця. Також чиновники назвали суму, про яку йде мова, - 50 тисяч гривень.
У зареєстрованому законопроєкті від 24.01.2020 р. №2801 "Про внесення змін до Закону України" Про державну допомогу сім'ям з дітьми "щодо впровадження державної допомоги дитині на майбутнє" пропонується відкривати депозит на суму 50 тисяч гривень.
Метою такої ініціативи є надання матеріальної, психологічної підтримки молодим сім'ям (в довгостроковій перспективі - також молодим громадянам, які вступають у доросле життя), формування впевненості у громадян, що держава піклується про них і прагне надати підтримку на всіх етапах життя, а також підтримка і стимулювання народжуваності в Україні
Законопроєкт містить у собі кілька пропозицій. Серед них:
Нагадаємо, що раніше Кабмін розширив перелік пільгових категорій дітей.