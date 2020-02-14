В Украине подготовили приятный сюрприз для молодых родителей

єМалятко в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Услуга єМалятко поможет сэкономить украинцам 2 недели времени

В Украине заработала услуга єМалятко, которая имеет ряд преимуществ для будущих родителей. Новоиспеченные родители будут тратить 20 минут вместо 2 недель на 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка. Получение услуг по одному заявлению єМалятко позволяет избавиться от посещения 11 инстанций и заполнения 37 документов.

"Сегодня в столице заработала комплексная услуга єМалятко - сразу 14 киевских роддомов присоединились к проекту. Киев - пятый город, где с нового года новоиспеченные родители могут по одному заявлению непосредственно в родильном доме получить комплекс услуг, сопутствующих рождению младенца. На очереди – еще семь городов, которые присоединятся к проекту в течение этого месяца", – рассказал в своем Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также чиновник отметил, что услуга объединяет между собой несколько государственных реестров и различных ведомств.

"єМалятко предусматривает сложное взаимодействие между несколькими государственными реестрами, принадлежащими различным ведомствам. В проекте задействованы девять ведомств - Минцифра, Минюст, МВД, Минэкономразвития, Минсоцполитики, Минздраву, Минфин, ДМС, ДПС. Кроме того, реализация такого масштабного проекту невозможна без поддержки местных властей", – добавил он.

Федоров отметил, что в пятницу, 14 февраля, была запущена бета-версия єМалятко и все 10 услуг будут доступны уже этим летом.

Скриншот (facebook.com/fedorov1991)

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем telegram-канале отметил, что похожие сервисы в некоторых странах объединили 3-5 услуг в одной, а єМалятко содержит в себе сразу все 10.

"Сейчас єМалятко уже работает в Киеве, Харькове, Луцке, Виннице и Кривом Роге. А скоро - онлайн на портале Действие. єМалятко - это новый удобный формат отношений между украинцами и государством ", – добавил Гончарук.

Скриншот (t.me/PMHoncharuk)

Кроме того, Алексей Гончарук поздравил молодую пару, которая стала родителями 14-го февраля в День всех влюбленных.