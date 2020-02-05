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Кабмин расширил перечень льготных категорий детей

Новости » Политика     05.02.2020 - 12:28
Кабмин расширил перечень льготных категорий детей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Эти дети смогут получить оздоровительные услуги за счет государства

Кабинет министров расширил перечень льготных категорий детей, которым государство окажет помощь для оздоровления и отдыха. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал премьер-министра Алексея Гончарука.

Эти дети смогут получить оздоровительные услуги и отдохнуть в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия" за счет государства. Как отметил премьер, в перечень льготных категорий детей включено:

  • детей журналистов, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей;
  • детей, в одного из родителей которых установлена инвалидность I или II группы;
  • детей, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • детей работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села.

Напомним, Кабинет министров Украины внес изменения в процедуру перехода на денежную форму выплаты льгот на жилищно-коммунальные услуги.

Согласно проекту постановления, который есть в распоряжении РБК-Украина, "в случае подачи заявления после 15 октября (15 мая) в течение отопительного (неотопительного) сезона льгота предоставляется в денежной наличной форме путем перечисления денежных средств на счет льготника в уполномоченном банке с месяца, следующего за месяцем подачи заявления".

РБК-Украина писало, что с 1 октября 2019 года в Украине введена новая система монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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