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Зеленский подписал указ об улучшении доступа к электронным услугам

Новости » Политика    30.07.2019 - 10:39
Зеленский подписал указ об улучшении доступа к электронным услугам
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Указ направлен на упорядочение и обеспечение прозрачности работы государственных реестров

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам". Об этом говорится на сайте президента.

Отмечается, что документ предусматривает первоочередное проведение полного аудита работы государственных реестров.

"Сегодня в Украине насчитывается более 350 государственных реестров, большинство из которых функционируют абсолютно неэффективно и непрозрачно. Это является главной причиной возникновения рейдерства, коррупции и других схем при предоставлении различных государственных услуг, например в строительной или земельной сферах", - отметил советник президента Украины Михаил Федоров.

Кроме того, указ Зеленского предусматривает введение единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут с помощью электронного кабинета получать доступ к информации о себе в государственных реестрах (например, имущество, землю, транспорт, налоги и доходы) и приоритетные электронные государственные услуги. Так, указом в первую очередь предполагается реализация электронных услуг, связанных с рождением ребенка (проект "єМалятко"), регистрацией его места жительства, регистрации физического лица как плательщика налогов во время первого оформление паспорта гражданина Украины, проверкой наличия у водителя документов.

Также указом начинается работа над проведением электронных выборов и электронного переписи населения в Украине. Среди ключевых задач, предусмотренных указом, - ускорение наполнения Единого государственного демографического реестра, который содержит данные лишь около 14 млн граждан.

"Отсутствие у граждан средств eID является ключевым барьером на пути развития е-услуг и цифровой экономики в целом. Уже осенью этого года мы планируем начать выдачу паспортов в виде ID-карточек сразу с электронной подписью, но приоритет делаем на внедрении и масштабировании таких инновационных подходов, как MobileID и SmartID, а также других альтернативных средств", - отметил советник президента.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал инвестиции в развитие инфраструктуры Донбасса

Также президент заявлял, что планирует ускорить внедрение "государства в смартфоне".

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