ru ua
Сб, 18 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кроше, бермуди та клоги: стиліст назвав головні тренди чоловічої моди цього літа

Новость на русском →
Субота 18 червня 2022 18:02
Кроше, бермуди та клоги: стиліст назвав головні тренди чоловічої моди цього літа Чоловіча мода 2022 (freepik)
Автор: Марина Настевич

Стиліст Матвій Калугін розповів про чоловічі модні тренди літа 2022, які превалюють в колекціях як люксових брендів, так і мас-маркету, і на які варто звернути увагу.

До того ж, список стане у пригоді українським брендам чоловічого одягу, для яких після закриття багатьох світових брендів звільнилася величезна ніша для розвитку свого потенціалу, зазначив він у своєму Instagram.

Що носити чоловікам влітку 2022: головні тренди

Подовжені бермуди - це не лише стильно, але й зручно. Надають образам ідеальний баланс зібраності та розслабленості. Чудово пасуватимуть як з піджаком, так і з оверсайз футболкою.

Кроше, бермуди та клоги: стиліст назвав головні тренди чоловічої моди цього літа

Цим літом популярними в чоловічих колекціях стали топи без рукавів - це футболки та майки, жилети та накидки.

Кроше, бермуди та клоги: стиліст назвав головні тренди чоловічої моди цього літа

Кроп-футболки - тренд "з перчинкою", незвичний для чоловічого гардеробу. Проте дуже крутий, оскільки може підкресилити прес та зробити візуальний акцент на ногах.

Кроше, бермуди та клоги: стиліст назвав головні тренди чоловічої моди цього літа

Кольорові костюми - чудовий вибір для тих, хто прагне яскравості та ексцентричності. Підійдуть як на повсякдень з кросівками та майкою, або для більш особливих подій.

Кроше, бермуди та клоги: стиліст назвав головні тренди чоловічої моди цього літа

Кроше - дуже літній та розслаблений тренд, який думками переносить нас на спекотне морське узбережжя. А ще, це класний спосіб додати нової текстури до луку.

Кроше, бермуди та клоги: стиліст назвав головні тренди чоловічої моди цього літа

Рванощі не полишають Олімпу чоловічих трендів вже декілька сезонів, і цього року це - не лише джинси, а й шорти, куртки та навіть футболки.

Кроше, бермуди та клоги: стиліст назвав головні тренди чоловічої моди цього літа

Towel effect, або ж ефект "рушника" на одязі ми могли спостерігати серед європейських блогерів. У якості експерименту з фактурою- чому б і ні?

Кроше, бермуди та клоги: стиліст назвав головні тренди чоловічої моди цього літа

Для експериментів з літнім взуттям підійдуть клоги - сандалії, які мають закритий носок. Це можуть бути шкіряні, більш спокійні варіації, або ж замшеві, фетрові чи навіть з овчиною.

Кроше, бермуди та клоги: стиліст назвав головні тренди чоловічої моди цього літа

Кольорові окуляри додадуть м‘якого акценту навіть до нейтрального образу. До того ж, придбати окуляри - це недорого, а завершеність образу підвищується кратно.

Кроше, бермуди та клоги: стиліст назвав головні тренди чоловічої моди цього літаЧоловіча мода літа 2022 - головні тренди (instagram.com/matveyykl)

Нагадаємо, раніше стиліст назвала головні тренди у взуттєвій моді літа 2022 і показала наймодніші моделі.

Ми також публікували 8 способів зробити літній образ яскравим і цікавим.

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими