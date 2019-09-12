Под Кропивницким 10-летний мальчик покончил с собой из-за подарка: все детали

10-летний мальчик совершил самоубийство в Кировоградской области. Ребенок повесился из-за того, что якобы мама поощрила старшего брата, который помогает ей по хозяйству - купила наушники. А младший остался без подарка, так как от него было сложно дождаться помощи.

Ребенок после ссоры с мамой выбежал из дому. А когда мама пошла его искать, то обнаружила в петле. Женщина пыталась вернуть сына к жизни, но ее попытки, а также попытки медиков "скорой", оказались безуспешными.

Трагедия произошла в селе Камбурлиевка Онуфриевского района. Недавно стали известны подробности трагедии, пишут Факты.

Секретарь местного сельсовета Надежда Лукьяненко говорит, что семья мальчика считается благополучной. Отец уже четвертый год в АТО, а мама дома - воспитывает троих детей - младший ходит в садик, старшему 12 лет, а среднему было 10.

"Понять причины, которые толкнули мальчика из хорошей благополучной семьи на такой страшный поступок, невозможно", - говорит чиновница.

Кроме того, Надежда Лукьяненко утверждает, что мама никогда не была с сыном слишком строгой. В тот день около 16:00 старшие мальчики возвращались домой со школы - смеялись, болтали. А уже в 17:00 врачи констатировали смерть ребенка.

Ребенок повесился под Кропивницким (иллюстративное фото: unsplash.com)

Мальчик хорошо учился, в школе его не травили. Также чиновница говорит, что история с наушниками - не совсем достоверная. Якобы мама, вручив подарок старшему сыну, пообещала купить наушники и среднему - но через пару дней, когда получит социальное пособие на детей.

"Приходила к нам сегодня, плакала. Говорила, что как раз вчера получила те деньги из собеса, на которые обещала купить среднему сыну подарок…" - расказывает Лукьяненко.

Ребенка похоронили 11 сентября. Отец приехал на похороны с фронта.

"Что она пережила, вынимая сына из петли и пытаясь его реанимировать, невозможно представить. Мальчик умер у нее на руках", - говорит секретарь сельсовета.

Правоохранители не нашли на теле мальчика никаких повреждений, кроме борозды от петли.

Ранее мы писали, что в городе Стрый Львовской области произошла ужасная трагедия. Водитель наехал на мужчину с двумя детьми, что привело к гибели младенца.