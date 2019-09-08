В Киеве мужчина покончил с собой флаконом от духов: он оставил записку

Мужчина совершил самоубийство в Киеве флаконом от духов (фото: kiev.informator.ua)

Мужчина изрезал себя стеклом от флакона и истек кровью

В Киеве на улице Анны Ахматовой, 1, неподалеку от супермаркета Billa (Позняки), обнаружили лежащего на тротуаре молодого мужчину. Молодой человек, возрастом около тридцати лет совершил самоубийство в ночь на воскресенье, 8 сентября.

Лежавшего без сознания в луже крови мужчину обнаружили случайные прохожие, которые вызвали полицию и скорую. Но прибывшие на место медики лишь констатировали смерть, пишет Информатор.

При нем не было ни документов, ни телефона. А в 20-ти метрах от тела нашли огромную лужу крови, а также сумку с личными вещами погибшего. В крови были найдены осколки от флакона духов.

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Мужчина совершил самоубийство в Киеве флаконом от духов (фото: kiev.informator.ua)

Кроме того, среди вещей была записка с именем Света и номером телефона.

Вызов на горячую линию "102" поступил около шести утра. Правоохранители выяснили, что молодой человек сидел на лавочке около 04:00 и периодически перемещался. Об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения, расположенных неподалеку.

Мужчина совершил самоубийство в Киеве флаконом от духов (фото: kiev.informator.ua)

По предварительному выводу, молодой человек умер от огромной потери крови. На его теле обнаружили несколько глубоких порезов - один на шее, еще два на руках.

Личность погибшего пока не установили, на вид ему около 30-ти лет.

На Позняках нашли тело мужчины в крови с перерезанным горлом Опубліковано Информатор Киев Субота, 7 вересня 2019 р.

Мужчина совершил самоубийство в Киеве флаконом от духов (видео: kiev.informator.ua)

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