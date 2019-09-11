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Беда случается импульсивно: Супрун указала украинцам на важные нюансы

STYLERЖизнь    11.09.2019 - 07:26
Беда случается импульсивно: Супрун указала украинцам на важные нюансы
Супрун рассказала, как избежать самоубийства (Коллаж РБК-Украина)

Уляна Супрун рассказала, как вести себя с человеком, который задумал свести счеты с жизнью

Уляна Супрун, экс-глава МОЗ Украины рассказала, на какие симптомы в поведении человека нужно обратить внимание, чтобы успеть предотвратить самоубийство. Важные нюансы она описала на своей странице в Facebook.

Беда случается импульсивно: Супрун указала украинцам на важные нюансы

Уляна Супрун (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Супрун отметила, что по данным ВООЗ, каждые 40 секунд в мире происходит одно самоубийство и ежегодно сводят счеты с жизнью не менее 800 000 человек. Для того, чтобы предотвратить беду, нужно вовремя распознать психологические проблемы и обратиться за помощью. Игнорирование психологических проблем ведет к клинической депрессии, эмоциональному выгоранию и суицидам.

"Многие самоубийства происходят импульсивно в моменты кризиса, когда человеку трудно справиться с жизненными неурядицами – финансовыми проблемами, расторжением отношений или последствиями тяжелых болезней. В зоне риска находятся также люди, которые имеют длительные психические расстройства, пережили катастрофу или серьезный конфликт, потерю близкого человека, имеют алкогольную и наркозависимость, люди, которые часто подвергаются дискриминации. Сильнейшим фактором риска совершения суицида является предыдущая попытка его совершить", - объяснила Уляна Супрун.

Беда случается импульсивно: Супрун указала украинцам на важные нюансы

Симптомы того, что человек может совершить самоубийство (Фото: facebook.com/ulanasuprun)

Она перечислила все признаки в поведении человека, которые могут свидетельствовать о том, что человек может совершить самоубийство:

  • Длительная грусть и перепады в настроении могут быть симптомами депрессии - одним из главных факторов риска совершения самоубийства.
  • Внезапное спокойствие после периода депрессии или перепадов настроения.
  • Изоляция. Сознательный выбор проводить время в одиночестве, избегать социальных контактов и толпы. Также сигналом является потеря интереса или удовольствие от деятельности, которая ранее человеку приносила удовольствие.
  • Изменения личности или во внешности. У человека, который думает о самоубийстве, может наблюдаться изменение в отношении к привычным вещам или изменение в поведении – мимике, жестах, скорости речи. Кроме того, человек может вдруг начать меньше беспокоиться о своем внешнем виде.
  • Опасное или саморазрушительное поведение. Это может быть неосторожное управление автомобилем, занятия опасным сексом и усиленное употребление наркотиков или алкоголя.
  • Иногда человек, который думает о самоубийстве, заранее начинает приводить свои дела в порядок – встречаться с членами семьи, дарить свое личное имущество, составлять завещание и убирать свое жилище, так как в нем больше не будет жить.

Уляна Супрун отметила, что во многих случаях самоубийство можно было бы предотвратить и самое лучшее – это если родные будут знать все факторы риска, будут внимательными к признакам депрессии и смогут распознать предупредительные признаки.

"Если вам кажется, что человек рядом намерен совершить самоубийство, не бойтесь спросить его об этом. В некоторых случаях человеку просто нужно знать, что кто-то заботится о нем и ищет возможность помочь в этой ситуации. Уже после этого можно предложить человеку обратиться за профессиональной помочью", - добавила Супрун.

Напомним, ранее мы писали о том, что Супрун рассказала, как "подколола" Зеленского.

А также рассказывали о том, что Уляна Супрун рассказала, как правильно бороться с угрями.

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