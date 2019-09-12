Під Кропивницьким 10-річний хлопчик покінчив з собою через подарунок: усі деталі

10-річний хлопчик вчинив самогубство в Кіровоградській області. Дитина повісилася через те, що мама нібито заохотила старшого брата, який допомагає їй по господарству - купила навушники. А молодший залишився без подарунка,бо від нього було складно дочекатися допомоги.

Дитина після сварки з мамою вибігла з дому. А коли мама пішла шукати сина, то виявила в зашморгу. Жінка намагалася повернути хлопчика до життя, але її спроби, а також спроби медиків "швидкої", виявилися безуспішними.

Трагедія сталася в селі Камбурліївка Онуфріївського району. Нещодавно стали відомі подробиці трагедії, пишуть Факти.

Секретар місцевої сільради Надія Лук'яненко каже, що сім'я хлопчика вважається благополучною. Батько вже четвертий рік в АТО, а мама вдома - виховує трьох дітей - молодший ходить в садок, старшому 12 років, а середньому було 10.

"Зрозуміти причини, які штовхнули хлопчика з хорошої благополучної сім'ї на такий страшний вчинок, неможливо", - каже чиновниця.

Крім того, Надія Лук'яненко стверджує, що мама ніколи не була з сином занадто суворою. Того дня близько 16:00 старші хлопці поверталися додому зі школи - сміялися, гомоніли. А вже о 17:00 лікарі констатували смерть дитини.

Дитина повісилася під Кропивницьким (ілюстративне фото: unsplash.com)

Хлопчик добре вчився, в школі його не цькували. Також чиновниця каже, що історія з навушниками - не зовсім достовірна. Нібито мама, вручивши подарунок старшому синові, пообіцяла купити навушники і середньому - але через пару днів, коли отримає соціальну допомогу на дітей.

"Приходила до нас сьогодні, плакала. Казала, що якраз вчора отримала ті гроші з соцзабезу, на які обіцяла купити середньому синові подарунок..." - розповідає Лук'яненко.

Дитину поховали 11 вересня. Батько приїхав на похорон з фронту.

"Що вона пережила, виймаючи сина з петлі і намагаючись його реанімувати, неможливо уявити. Хлопчик помер у неї на руках", - каже секретар сільради.

Правоохоронці не знайшли на тілі хлопчика ніяких пошкоджень, крім борозни від петлі.

Раніше ми писали, що в місті Стрий Львівської області сталася жахлива трагедія. Водій наїхав на чоловіка з двома дітьми, що призвело до загибелі немовляти.