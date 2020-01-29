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Под Днепром мужчина нашел в магазине 250 тысяч и поразил всех поступком

STYLERПроисшествия    29.01.2020 - 12:34
Под Днепром мужчина нашел в магазине 250 тысяч и поразил всех поступком
Мужчина нашел в супермаркете 10 тысяч долларов (коллаж: РБК-Украина)

В супермаркете Кривого Рога на полу валялся пакет с огромной суммой

В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина зашел в супермаркет и нашел 10 тысяч долларов (почти 250 тысяч гривен). Пакет с деньгами лежал прямо на полу возле камер хранения. Мимо скромного пакета проходили люди, кое-кто даже наступил, но молодой человек обратил на него внимание. О подробностях странного происшествия рассказывает местный телеканал.

Игорь Ефремов - так зовут мужчину - рассказывает, что заметил на упаковке банковскую печать. Когда развернул и увидел деньги, решил, что они потерялись после инкассации в магазине.

С пакетом Игорь пошел к охраннику, спросив, не было ли недавно инкассации. Молодой человек оставил сотруднику супермаркета свой номер телефона в случае, если хозяин крупной суммы бросится на поиски.

Под Днепром мужчина нашел в магазине 250 тысяч и поразил всех поступком

Игорь Ефремов, который нашел 10 тысяч долларов (видео: YouTube/Цей день)

Владелец пакета нашелся уже через десять минут. Как оказалось, он нес деньги в банк, а по дороге зашел в магазин за шоколадкой. Игорь отдал деньги их законному владельцу, убедившись, что они действительно принадлежат ему.

Молодой человек говорит, что других мыслей у него не было, ведь деньги могли предназначаться на лечение.

"Это могла быть моя временная радость или покупка, а для человека - большое горе", - говорит благородный молодой человек.

Мужчина нашел в супермаркете 10 тысяч долларов (видео: YouTube/Цей день)

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