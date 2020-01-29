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Під Дніпром чоловік знайшов у магазині 250 тисяч і вразив усіх вчинком

STYLERПодії    29.01.2020 - 12:34
Під Дніпром чоловік знайшов у магазині 250 тисяч і вразив усіх вчинком
Чоловік знайшов у супермаркеті 10 тисяч доларів (колаж: РБК-Україна)

У супермаркеті Кривого Рогу на підлозі валявся пакет з величезною сумою

У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік зайшов у супермаркет і знайшов 10 тисяч доларів (майже 250 тисяч гривень). Пакет з грошима лежав прямо на підлозі біля камер зберігання. Повз скромний пакет проходили люди, дехто навіть наступив, але молодий чоловік звернув на нього увагу. Про подробиці дивної події розповідає місцевий телеканал.

Ігор Єфремов - так звуть чоловіка - розповідає, що помітив на упаковці банківську печатку. Коли розгорнув і побачив гроші, вирішив, що вони загубилися після інкасації в магазині.

З пакетом Ігор пішов до охоронця, запитавши, чи не було нещодавно інкасації. Молодий чоловік залишив співробітникові супермаркету свій номер телефону у випадку, якщо господар великої суми кинеться на пошуки.

Під Дніпром чоловік знайшов у магазині 250 тисяч і вразив усіх вчинком

Ігор Єфремов, який знайшов 10 тисяч доларів (відео: YouTube/Цей день)

Власник пакета знайшовся вже через десять хвилин. Як виявилося, він ніс гроші в банк, а по дорозі зайшов в магазин за шоколадкою. Ігор віддав гроші їх законному власнику, переконавшись, що вони дійсно належать йому.

Молодий чоловік каже, що інших думок у нього не було, адже гроші могли призначатися на лікування.

"Це могла бути моя радість тимчасова або покупка, а для людини - велике горе", - говорить шляхетний молодий чоловік.

Чоловік знайшов у супермаркеті 10 тисяч доларів (відео: YouTube/Цей день)

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